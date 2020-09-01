大韩航空时隔6个月重新恢复日本名古屋航线. September. 01, 2020 07:33. by 徐亨錫 skytree08@donga.com. 大韩航空将从1日开始恢复因新型冠状病毒感染症(COVID-19)而中断的日本名古屋航线。自新冠疫情扩散以来，日本政府只允许东京(成田国际机场)和大阪(关西国际机场)部分航班运行，而此次又追加开放了一处航班，因此，国内航空业界期待日本航线逐渐扩大。 大韩航空31日表示，1日将运行仁川国际机场和日本名古屋(中部国际机场)之间的临时往返航班。这距离3月9日因日本政府的限制韩国人入境措施而停航已有176天。从仁川出发，没有乘客，只运送货物，计划只载客前往仁川。大韩航空不仅考虑到了与日本产业据点所在地区的货物运输，还考虑到了通过仁川机场换乘的日本乘客的需求。首先不定期地临时运航，然后再讨论定期运行与否。 新冠疫情之前，日本航线是占大韩航空旅客总销售额10%的精品航线。但是，受航运及入境限制的影响，大韩航空今年第二季度(4月至6月)的日本航线销售额同比减少了99%。相反，货物销售因需求增加，同期增加了36%。 特别是5月份以后，新冠疫情的扩散势头有所放缓，此前一直克制出行的旅行需求逐渐增加。实际上，7月仁川至成田航线的乘客为7130人，比5月的5711人增加了24%。仁川至关西的航线在7月也达到了2450人，比5月增加了63%。 航空公司对东京(羽田机场)航线的恢复也抱有期待。因为羽田机场离城市中心及首都圈的工业地带较近，所以更容易确保货物需求，而且还可以确保包括在韩国中断每日直航的澳大利亚在内的美国、欧洲部分地区的换乘需求。从9月开始，羽田机场的新冠肺炎基因检查(PCR)能力增加，可以处理更多的乘客，这一点也是值得肯定的。大韩航空相关人士表示：“虽然新冠疫情的扩散趋势再次加速是变数，但公司方面正积极应对日本航线的恢复。”

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