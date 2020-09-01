纽约爱乐乐团的“三人组街头表演”. September. 01, 2020 07:33. by 兪載東 jarrett@donga.com. 上月28日(当地时间)，美国纽约市布鲁克林地区某公园举行了罕见的特别演出。世界著名管弦乐团—纽约爱乐乐团所属的演奏家们戴着口罩，三人一组进行了街头演出。 据《纽约时报》等美国媒体透露，纽约爱乐乐团演奏团成员辛西娅•菲尔普斯(中提琴)、库多•斯米雷(大提琴)、尤莉亚•齐斯凯尔(小提琴)与男高音安东尼•罗斯•科斯坦佐合作进行了演出。他们当天在世界上首次演奏了现代美国作曲家卡洛斯•西蒙的作品《Loop》，向街头观众展示了多首古典音乐。部分团员还登上敞篷货车，进行了热情的演奏，在演出途中还戴着口罩与观众交谈，场面十分和谐。虽然演出中间下起了毛毛细雨，但职员们给演奏者撑伞，演出得以继续进行。 纽约爱乐乐团成员们放弃专用演出场地—纽约林肯中心，走向街头进行街头表演，是根据纽约爱乐乐团为应对新型冠状病毒感染症(COVID-19)而自行准备的名为“纽约爱乐Bandwagon(乐团花车)”的节目。受到新冠疫情的影响，纽约爱乐乐团自3月份以后中断了室内演出。 结束别具一格的演出后，团员们对亲自给听众献上音乐的经验表示满意。演奏小提琴的齐斯凯尔说：“突然感觉有力气了。”菲尔普斯也说：“感觉和通过网络在家里演奏时不一样。”纽约爱乐乐团花车计划在今后8周内，每周在纽约市全境举行类似演出。

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