国内研究组:“在飞机洗手间通过无症状感染者传播”. September. 01, 2020 07:33. by 边钟国记者 bjk@donga.com. 相关研究结果显示,在飞机洗手间,通过无症状感染者感染新型冠状病毒(COVID-19)的患者出现了。有人指出,这是首次通过研究结果查出在机舱内洗手间感染新冠病毒的患者,因此有必要制定预防机舱内洗手间感染的守则。 31日,盆唐车医院专家延东健研究组发表的《飞机上发生的新冠病毒无症状感染(Asymptomatic Transmission of SARS-CoV-2 on Evacuation Flight)》论文显示,3月31日从意大利米兰飞往仁川的大韩航空客机上共发现了7名新冠肺炎确诊患者。其中6人在进入自我隔离后进行的新冠病毒检查中被判定为阳性。登机前没有异常的无症状感染者很有可能是在飞行前在当地感染的。 但是,在居家隔离的最后一天4月15日,A某被判定为阳性,而A某是独自坐在远离6名无症状感染者位置的乘客。A某在飞机上一直戴着口罩,只在上厕所的时候暂时没有戴口罩。该洗手间是无症状感染者也使用过的地方。研究组认为,A某登机前在意大利的家中被隔离了3周,而且也没有乘坐过大众交通工具,而且登机前后接受了严格的防疫管理,因此判定A某是在机舱内的洗手间受到了感染。另外,4月3日从意大利米兰抵达韩国的乘客中,居家隔离14天后出现阳性反应的患者也被怀疑是在洗手间感染了病毒。 专家们认为,飞机上有空气循环系统和名为高效微粒空气过滤器的病毒过滤装置,因此几乎没有空气感染的可能性。问题是与感染者的直接、间接接触。 延专科医生表示:“无症状患者可能会在机内传染,洗手间的飞沫也会传染。应该关闭洗手间的盖子,滴水或接触面卫生管理更彻底。”目前,研究组正在与美国疾病控制预防中心(CDC)一起,对因机内洗手间引起的新冠病毒感染进行追加研究。论文将刊登在CDC期刊的11月号上。

한국어