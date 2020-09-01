“线下到处奔走”的特朗普猛追拜登，美国选战升温. September. 01, 2020 07:33. by 华盛顿=常驻记者 李正恩 lightee@donga.com. 连日来，美国总统特朗普不顾新冠疫情的威胁，持续在各地现场奔走，大选格局出现了变化的征兆。在动员了1500名听众的白宫接受大选候选人提名演讲之后，“会议效果”对支持率也产生了影响，其竞争者民主党大选候选人拜登方面也迫不得已投身到了线下游说中。 民意调查公司“晨间咨询”在共和党全党大会结束后的当地时间8月28日进行调查、29日公布的支持率调查结果显示，拜登的支持率为50%，特朗普的支持率为44%，相差6个百分点。虽然拜登仍然领先，但与共和党全党大会之前的8月23日差距为10个百分点（52%比42%）相比，差距明显缩小。民意调查企业拉斯穆森8月26日公布的调查显示，两人的差距仅为1个百分点。 根据选举统计分析网站“真正清晰政治”综合各种舆论调查的结果，今年6月23日拜登的支持率为51.1%，领先特朗普（40.9%）10.2个百分点。但到8月29日，差距缩小到6.9个百分点。特别是，被指为摇摆州的6个州的差距缩小到了2.7个百分点。 特朗普在民主党全党大会第一天飞往大会举办地威斯康星州，像妨碍“别人家的宴会”一样展开游说，之后在明尼苏达州等地继续游说。在北卡罗来纳州夏洛特和马里兰州麦克亨利堡、白宫举行线下活动的共和党全党大会上，通过听众的欢呼和起立鼓掌、雄壮的音乐、华丽的照明和焰火表演等，试图将会议效果最大化。上周末，他访问了遭受飓风“罗拉”袭击的路易斯安那州和得克萨斯州，在各个现场纵横驰骋。他将于1日访问因遭到白人警察枪击而下半身瘫痪的黑人男子雅各布·布莱克事件的威斯康星州基诺沙。 特朗普的这种到处奔走，每个主要日程都由福克斯新闻等媒体披露。特朗普还在推特上继续上传他到各个摇摆州和灾区的形象。对于集中于在线游说的拜登，他讽刺为“被埋在房屋地下室中，蜷缩着身体的高龄消极政治家”。 拜登阵营表示，“特朗普总统无视保持社会距离，导致新冠疫情的死亡人数超过了18万人”，强调特朗普的应对失败。目前，拜登团队还在发送“拜登相信科学”的短信。 现在断定特朗普的上升势头还为时尚早。例如，美国ABC电视台和民意调查机构“益普索”在两党全党大会后实施的民意调查中，对特朗普的好感度下降了1%，而拜登则上升了5%。 但是，在必须打动民心的选举中，拜登的慎重态度被外界认为是“闭门不出”或存在感减弱，这种形象令人担忧。拜登阵营表示，最终将从劳动节（9月7日）以后开始重新进行线下游说。 拜登方面也提高了攻击强度，抨击特朗普阵营为了将社会分裂和混乱利用到选举中，故意进行煽动。拜登阵营的选举对策本部长凯特·贝丁菲尔德在当地时间8月30日接受福克斯新闻频道采访时批评说：“特朗普总统今年整个夏天，对于美国城市的社会不安，反而都助长了暴力。”

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