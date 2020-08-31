“日本军慰安妇受害者”李临月老奶奶去世. August. 31, 2020 07:38. by 李素妍记者 always99@donga.com. 到2010年代初期为止不断往返于釜山和首尔之间，热情地参加周三示威的日本军慰安妇受害人李临月(音)老奶奶29日去世。享年97岁。 1923年出生于庆南河东的李奶奶在17岁时跟着表示“给你好地方工作”并强迫其同行的两名日本人出去，之后被抓去中国台湾所在某部队的“慰安所”，吃尽了苦头。 身前居住在釜山的故人曾拖着年迈的身子往返于釜山和首尔之间，积极参加了为解决日本军性奴隶制问题而进行的周三示威。另外，2007年10月故人参加了在美国洛杉矶日本总领事馆前举行的周三示威等，积极展开了证言活动。 李奶奶去世后，政府登记的240名日本军慰安妇受害老人生还者中目前只剩下了16人。根据老人和其遗属的意愿，决定不公开李奶奶的照片和灵堂等。

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