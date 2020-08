“音源总攻”K-POP的危险阴影. August. 31, 2020 07:38. by 林熙允记者 imi@donga.com. “Do Not Loop Dynamite(不要只重复播放Dynamite)。” 这是推特英语账号“BTS on Billboard(@BTS_Bilboard)”最近共享的部分帖子。“点赞”1.6万余次,转发5900余次的该帖子,《Dynamite Survival Kit》(以下为Survival Kit)是为铁杆粉丝准备的一种“以一当百”在线指南。 在Sportify、苹果音乐、Tidal、亚马逊音乐、YouTube等全球音源流媒体平台上,粉丝们详细介绍了消费防弹少年团(BTS)的新曲《Dynamite》对Billboard排行榜产生最大影响的攻略方法。该账户的追随者约有140万名。 BTS粉丝团“ARMY”的官方账号也关注该用户。 Survival Kit(救生包)的“Dynamite”消费指南非常周密。△通过免费账户听的话,只反映收费账户流媒体表的三分之二 △收费账户免费体验活动是进入该链接后反复听 △只重复播放Dynamite的话,会减少计分,生成并听其他几首歌曲的播放列表并向周围共享 △用iTunes赠送Dynamite时,为了反映Billboard单曲排行榜,使用礼品卡等。 此外,还有为募集资金及资金支援的账户“@fundsforbangtan”(粉丝5.3万余名)。Survival Kit鼓励美国ARMY“如果需要钱购买Dynamite音源,就请与@fundsforbangtan进行对接”;鼓励美国外ARMY “为增加美国国内Dynamite销量,向@fundsforbangtan捐赠”。该账户将介绍音源购买、发票寄送、补偿等程序。 业界专家们一致表示:“国内部分偶像粉丝的‘音源总攻’(音源消费总攻击)文化也传播到了海外。”各种“总攻”、“募捐”账户数不胜数。不仅是BTS,很多有名的K-POP偶像明星的粉丝也运营着这样的账号。 专家们表示忧虑说:“这是给其他歌手也带来伤害的造假行为。这会打击今后韩国流行音乐的形象,甚至会影响到Billboard排行榜的公信力。” 评论家李大华(音)表示:“这样的‘support(支持)’能对排行榜产生多大的实质性影响还是未知数。正如因囤货、不正当运营、宣传争议导致Melon排行榜的可信度下降一样,Billboard排行榜可能也会走上同样的路(贬义)。”评论家金学善指出,“为‘我的歌手’的成就所付出的努力最终可能会降低榜单的公信力。” 也有声音称,不应只陶醉于宣扬国威,对K-POP的“阴影”视而不见,应重新审视整个行业。评论家金润河指出:“在暗地里助长这种风气的歌谣企划公司、音源平台、媒体都难逃其咎。”

