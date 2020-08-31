柳贤振6局2自责分变成1自责分，但还是委屈. August. 31, 2020 07:38. by 黃奎引 kini@donga.com. 29日，在塞伦体育场举行了多伦多蓝鸟队和巴尔的摩金莺队的比赛。主场作战的多伦多队在以2比0领先的第6局上半局，在2人出局满垒的情况下，“蓝色怪物”柳贤振(照片)向右手击球手瑞恩•蒙特卡斯尔投出了外侧低弹道的变速球(时速130公里)。结果形成了平凡的3垒手前的滚地球。问题是多伦多队的3垒手特拉维斯•肖投出的球扔进1垒手的手套中，而是偏向了地面。在多伦多队1垒手弗拉基米尔•小格雷罗漏球的间隙，巴尔的摩队的两名跑垒员踏上了本垒。 官方记分员最初的判断是3垒手失误。这样，柳贤振的自责分(投手失误丢分)就会变成“0”。但稍后，官方记分员改成了内野安打。与此同时，柳贤振的自责分也变成了2分。处处都出现了“无法理解”的批判。 尽管如此，柳贤振还是表示：“球队和教练组会看着办的。”这是考虑到异议申请的发言。柳贤振在效力于洛杉矶道奇队时期的去年7月15日与波士顿红袜队比赛时，球队也提出了异议，因此2自责分全部被取消。当时，内野安打也因失误而被更正。 这次，自责分减少为1分。美国职业棒球大联盟事务局30日把官方记录改成了“ONE HIT，ONE ERROR”。三垒跑垒员得分是柳贤振的自责分，二垒跑垒员得分是非自责分。柳贤振的赛季平均自责分从3.16(美国联赛第12位)下降到了2.92(第8位)。 多伦多队仍然表示无法理解。二垒跑垒员得分也是非自责分才对。如果美国职棒大联盟事务局接受这一主张，柳贤振将在8月份创下月平均自责分0.97的纪录。现在他的纪录是1.29，截至当天位居美国联盟第1位(全体第3位)。多伦多队在推特上用韩文评论道：“本月柳贤振选手的表现真是太梦幻了！” 另外，“KK”金广铉(圣路易斯红雀队)将于下月2日客场挑战辛辛那提红人队时首发出场。 辛辛那提红人队是在23日主场作战时，金广铉取得美国职棒大联盟首场胜利的球队。当时金广铉在6局内没有失分。

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