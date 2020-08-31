现代汽车到明年为止将推出9款新车，攻略“固若金汤”的中国市场. August. 31, 2020 07:38. by 金道炯 dodo@donga.com. 在中国市场陷入苦战的现代汽车到明年为止，将投入伊兰特到IONIQ 5等9种以上的新车，展开市场攻略。 现代汽车30日表示，最近在中国推出新款索纳塔后，计划同时推出轿车、娱乐用车(RV)、电动汽车等。上月上市的中国索纳塔与国内第八代索纳塔相似，但为配合当地消费者品味，车身整体长度更长。 现代汽车继索纳塔之后，正在准备新款伊兰特、中国战略车型名图、菲斯塔部分变更车等轿车。在娱乐用车方面，计划推出新型多用途汽车(MPV)Custo和途胜等。大型运动型多功能车(SUV)帕利塞德也将在下个月向中国出口和销售。 另外，电动汽车继名图EV之后，计划推出基于电动车专用平台的首款电动车IONIQ5，在世界最大的电动车市场中国一决胜负。IONIQ5是明年年初推出的紧凑型跨界休旅车(CUV)。一次充电可行驶450公里以上。 因在中国的销量锐减而苦恼的现代汽车在过去几年里在中国一直没能扭转局面。 2016年现代汽车在中国的销量为114万辆，2017年降至78万辆，去年更是下滑落至65万辆。市场占有率在此期间从5.1%下降到了3.1%。 汽车业界相关人士表示：“在中国，没有树立高级车形象的现代汽车被具有价格竞争力的中国企业挤压，正在经历困难。通过今年和明年上市的新车和电动汽车，销量和市占率能否实现反弹非常重要。”

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