朝着伊万卡微笑，等她走过后表情冰冷的梅拉尼亚. August. 31, 2020 07:39. by 金艺润记者 yeah@donga.com. 美国总统特朗普的梅拉尼亚（50岁，照片）27日上演了据传关系不好的继女、白宫高级顾问伊万卡（39岁）刚刚走过就表情骤然一变的一幕。 伊万卡在执政党共和党全党大会的最后一天，即特朗普总统发表接受总统候选人提名的演讲之前，负责介绍父亲走上白宫舞台讲台。介绍发言结束后，她转身向父亲和继母打招呼后退场。梅拉尼亚起初面带微笑，轻轻晗首，但当继女刚擦着自己身边走过，就大睁眼睛，一幅僵硬的表情。 著名喜剧演员戴娜·戈德伯格将这一幕截图，并上传了名为“真的很奇怪”的推特。曾出演过电视剧《权力游戏》的演员约翰·布莱德利也评价说：“就好象是为谁开了门，却没能听到一句‘谢谢’时的表情。” 当天，部分网民在梅拉尼亚身穿的淡绿色衣服上涂上电脑图形，表现出反对种族歧视示威队伍的口号“黑人的生命也很重要”、美国新冠累计确诊患者等，对特朗普总统进行了批评。绿色系列与电影电脑图形处理所使用的背景膜“绿背景抠图”有着同样的作用。 伊万卡是特朗普的第一任夫人伊凡娜所生，梅拉尼亚是特朗普的第三任夫人。曾经在白宫为梅拉尼亚工作过的活动企划人斯蒂芬妮·沃尔科夫在下个月1日出版的回忆录《梅拉尼亚和我》中揭露说，梅拉尼亚称伊万卡为“蛇”，两人就座位安排等问题经常发生争吵。

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