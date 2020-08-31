日本媒体：“期待知日派前总理、韩国执政党代表为日韩关系改善做贡献”. August. 31, 2020 07:39. by 东京=常驻记者 朴亨俊 lovesong@donga.com. 日本媒体期待被评为“知日派”的共同民主党新任代表李洛渊能为改善韩日关系做出贡献。其核心内容说，在对韩国持强硬态度的日本首相安倍晋三下台之际，韩国出现了知日派执政党代表，韩日关系改善有望出现转机。 《朝日新闻》30日介绍说，李洛渊是“下届总统的有力候选人和知日派”，“在2022年总统选举之前，奠定了巩固党内支持的基础。”报道还说：“他曾经常驻日本，日语很棒，是政界首屈一指的知日派。” 《读卖新闻》报道说：“因征用工（强制征用受害者）等问题导致日韩关系恶化时，日本政界有不少人期待他为改善关系作出努力。” 实际上，日本日韩议员联盟所属的自民党某议员最近向本报表示：“李代表对日本的理解度很高，期待他能为改善关系发挥作用。”李洛渊在任国务总理的去年10月，为出席德仁天皇即位仪式访问日本，并同安倍首相举行了会谈，被评价为打开了韩日对话的大门。

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