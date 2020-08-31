主动居家隔离的“认证照”……市民纷纷参与. August. 31, 2020 07:39. by 朴钟民记者 blick@donga.com. “虽然有点累，但我觉得大家一起参与会不会更好，所以上传了照片。” 生活在京畿坡州地区的尹汉娜（38岁，女）最近在自己的社交媒体上上传了和子女们在家里度过琐碎日常的照片。照片上的标签是“#主动居家隔离”。与四兄妹孩子一起上传的照片并不是特别特别。孩子们溜溜地坐在沙发上呆呆地看着电视，或在一起嬉戏。 但出乎意料的是，周围的反应非常热烈。很多人给她加油说，越是这样的时候，越要一起加油。不少人打上相同标签上传了很多相似的照片。尹某说：“看到疾病管理本部长郑银敬在电视上做简报，不知为什么变得肃然起敬”，“虽然大家都在为了回归日常生活有些郁闷，但希望一起加油‘做力所能及的事情’。” 由于新冠疫情再次扩散，从30日开始进入社会距离2.5阶段，首都圈市民的日常生活也发生了巨大变化。随着咖啡馆或餐馆等关门，开始了接近居家隔离的生活。对此，在网上像尹某一样公开在生活中实践防疫守则的样子、互相给对方加油的人大幅增加。 生活在蔚山的舞蹈家金东华（音译）连续几天上传了在家中和着亲自作曲的音乐编舞的视频。金某说：“虽然很容易陷入无事可做的虚无主义，但越是这样的时候，越是要寻找能做的事情，打起精神，所以上传了编舞的视频。” 目前，在多家社交媒体上，不仅有“#主动居家隔离”的帖子，还有“#主动保持距离”和“#自我隔离”等带有标签的帖子超过数千篇。有很多留言和子女一起挑战在家堆纸杯或上传亲自料理的照片等，互相为对方加油助威。另外，上传新冠疫情之前的海外旅行照片等，回顾日常生活的珍贵性的帖子也不少。 生活在首尔市江西区的金基勋（音译，35岁）29日在社交媒体上上传了呼吁参与主动居家隔离的帖子。金某在上传文字的同时，还上传了两个孩子在自家客厅搭建帐篷，和家人一起营造野营氛围或在微型游泳池中玩耍的照片。 事实上，金某并不欢迎自发隔离。因为他的双胞胎儿子患有脑病变疾病，需要定期在康复中心接受治疗，但现在已经不可能了。金某说：“本来还开展了支援被疏远阶层等的演出活动，但是因为新冠疫情，连这个都中断了。虽然大家都很辛苦，但我坚信只要不气馁，积极战胜困难，生活就会更加幸福。”

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