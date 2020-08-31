就用一周时间“暂停”来展现大韩民国的实力吧. August. 31, 2020 07:39. . 从昨天开始，以首都圈地区为中心，开始了保持社会距离2.5阶段。到9月6日为止的一周多时间里，大众使用设施的运营将受到很大限制。首尔市将这一期间定为“千万市民停止周”，要求市民作为各自防疫的主体，遵守保持社会距离。希望他们以最大限度的克制外出和见面、停止外部活动等放弃日常生活的觉悟，彻底做好生活防疫工作。 昨天新增299名确诊患者，累计达到19699名，即将突破2万名。最近两周期间，日均确诊患者超过300人（300.8人），而且由于高龄确诊者增加，有19人死亡。累计死亡人数达到323人（病亡率1.64%）。全世界确诊患者29日超过了2500万人。从本月9日确诊的2000万人再增500万人仅用了20天，新冠疫情的扩散趋势正在日益加快。 现在需要的是放慢国内感染扩散的速度，恢复喘吸的时间。进入2.5个阶段的一周是区分“扩散”和“平静”的重大十字路口。根据结果决定是否上调至第三阶段。如果实行相当于“社会封锁”的第三阶段，除了必需的社会、经济活动之外的所有活动原则上将被禁止，将不可避免地对本来就处于冰冻状态的经济造成严重打击。 停止日常生活需要各自做出牺牲，但对于必须立即停止营业的个体户和小工商业者来说，这将成为生计问题。为了让这些人延续希望，需要政府层面的细心关怀和支援。 在这种情况下，政府和医疗界持续的对立应该立即找到妥协点。政府对未服从业务恢复命令的专业医生采取控告的超强硬措施后，大韩医师协会宣布从下个月7日开始进行无限期罢工，专业医生昨天决定继续进行正在进行的罢工。如果罢工长期化，将面临医疗体系崩溃的最坏情况。全国各地因错过黄金时间而死亡的急救患者正在增加，重症患者的治疗也被推迟。政府无法摆脱此前因沟通不足而造成医生集体行动的责任。政府和医疗界应该停止以国民生命为代价的对立，携手扑灭新冠的火焰。今后一周，韩国的防疫将面临考验。全体国民要成为防疫的主角，守护所有人的未来。

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