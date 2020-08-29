目光转向海外的“西学蚂蚁”，集中投资特斯拉等美国成长股. August. 29, 2020 08:11. by 姜有炫, 申나리 yhkang@donga.com,journari@donga.com. 最近在证券市场表现出旺盛食欲的国内投资者把目光转向了美国等海外证券市场。虽然购买海外股票的“西学蚂蚁”们在美国股市上横扫了成长股，但是也出现了瞄准短期差价的散股交易(odd-lot transaction，短线买卖)倾向。 28日，据韩国预托决济院透露，进入今年以来，截止到本月21日，国内投资者(个人及法人)净买入最多的海外股票是特斯拉。除了玩具公司孩之宝(第4位)之外，苹果、微软(MS)、谷歌母公司Alphabet 、亚马逊等Big-Tech(大型技术企业)也进入了投资前六顺位圈。对成长股和美国股票的“偏爱”也显露出来。投资前10名中有8支是成长股，9支是在美国股市上市的股票。 30多岁的“西学蚂蚁”A某6月在美国氢燃料汽车公司尼古拉在纽约股市的纳斯达克上市后，投资了1000万韩元。之后的几天里，通过分批出售获得了近500万韩元的收益。韩亚金融投资相关人士表示：“以前，资产家们为了分配资产而投资海外股票。最近有年轻投资者流入，正在集中投资特斯拉、苹果、摩德纳等成长股。”相反，最近影响力不断扩大的美国个人投资者正在扫荡因新型冠状病毒感染症(COVID-19)疫情股价暴跌的传统企业。据美国经济媒体《商业内幕者》透露，上月在美国股票交易平台—罗宾汉应用软件(app)进行股票交易的投资者中，最受欢迎的股票前三位是福特、通用电气(GE)、美国航空。 国内投资者净抛售最多的海外股票是美国万事达信用卡。虽然股价以“V”字型反弹，创下历史新高，但可能是担心消费放缓。其后净抛售较多的依次为高得运(日本)、Line(日本)、江西赣锋锂业(中国锂生产企业)、Nexon(日本)。 韩国国内投资者净买入的股票收益率从年初到本月21日止为78.0%(除6月份上市的尼古拉外)。尤其是特斯拉，自年初以来股价上涨了376.5%。同期纯卖出的股票收益率是318.4%。除去股价上涨2965%的美国疫苗公司“Novavax”之外，为24.3%。 有人指出，熟悉国内企业的“咸水分红”文化的个人投资者即使是在分红相对较多的海外，也像国内一样，坚持买进股票后快速抛售，赚取差价的倾向。以色列新一代X光设备企业“Nanox”21日在美国纳斯达克上市后，40多岁的上班族B某在下一个交易日即24日投资了500万韩元左右。以23.1美元买入股票后，第二天以30美元卖出，赚取了约30%的差价。 海外股票投资并非总能获利。C某在6月份向在香港证券交易所上市的阿里巴巴集团的远程医疗服务公司“阿里健康”投资了7000万韩元，结果损失了10%。专家指出，国内投资者对海外股市和企业缺乏信息，因此需要慎重投资。

한국어