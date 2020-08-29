近在眼前的人口断崖……不要采取缩小敬老优待等简单方程式解法. August. 29, 2020 08:11. . 据悉，去年韩国人口增长率创历史新低，高龄化比重创历史新高。据统计厅昨天公布的“2019年人口住宅总调查结果”，虽然2019年总人口（5177.9万人）比前一年增加了0.3%，但其中韩国人增加率仅为0.04%。65岁以上的比重首次超过15%，让人切实感受到了2025年超高龄社会即将到来。 政府在前一天即27日作为人口悬崖对策，出台了提高女性、青年、高龄者的经济活动参加率，并利用外国人力的方案。这是由经济副总理洪楠基主持的“泛部门第2期人口政策工作组”经过数月的讨论得出的结果，但就像是具有巨大爆发力的问题被生生地撒落了一地。 例如，通过“改善敬老优待制度”来处理的老年人政策，很有可能导致老年人年龄标准提高（从现在的65岁提高到70岁），这可能在社会上引起相当大的争议和矛盾。即使当事人对“给了又抢走”的福利表示抗议当作别论，提高老人年龄标准也与延长法定退休年龄或调整年金领取年龄问题紧密相连。韩国的老年贫困率在经济合作与发展组织成员国中最高，这一点也需要注意。优惠政策消失后，连收入都没有的老人将落入相应期间收入和福利的死角地带。 工作组方案中还悄悄地塞进了赋予国内出生的外国人子女国籍的属地主义政策。虽然有必要为确保留学生和就业人员等外国劳动力而努力，但是给在国内出生的每个人赋予国籍的问题今后会引发很多争议。 快速高龄化和低出生率导致的人口断崖是韩国所处的残酷现实。巨大的潮流很难用几个政策来阻挡，但各政策却因各年龄段之间的立场差异、福利和税金、企业负担等矛盾要素错综复杂。据说政府将在年底之前收集意见，希望政府能细心检查一下万一出现的副作用。陡峭的人口断崖问题就像解高难度的方程式一样，需要更多的思考和慎重。

한국어