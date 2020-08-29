“后安倍”是谁？“安倍政权二号人物”官房长官菅义伟有望. August. 29, 2020 08:11. by 东京=常驻记者 金范锡 bsism@donga.com. 随着日本首相安倍晋三突然表明辞职意向，“后安倍”的竞争正在全面展开。日本官房长官菅义伟、自民党政调会长岸田文雄、自民党前干事长石破茂、防卫相河野太郎等都是有力候选人。 登上最有利位置的是官房长官菅义伟。《朝日新闻》25日报道说，“尽管菅义伟本人否认，自民党议员们仍然认为他是新首相的候选人。”虽然他本人从未表示“将挑战下届首相”，但安倍突然下台带来的危机状况，造就了使他成为首相有力候选人的局面。 他在2012年12月第二次安倍政权上台时担任官房长官，作为政权第二号人物，起到了危机管理的作用。在危机状况下，他成为能够最稳定地继承和运营政权的第一人选。自民党一位干部表示：“菅义伟长官从未属于派系。联合执政党公明党的反应也是‘如果是菅义伟，那还行’。” 据悉，岸田文雄是安倍首相选定的接班人。但在各种舆论调查中，停留在5%左右的低支持率是其缺点。因此有意见认为，他不是担任解散众议院后领导议会选举的党的合适面孔。 前干事长石破茂具有20%左右的高国民支持率优势。但是他一直一一反对安倍的政策。对于安倍首相来说，“作为继任者最不满意的人物”就是石破茂。 随着最近河野太郎的知名度大幅提高，他正在成为“黑马”。有“政治中心1号永田町的古惑仔”之称的河野6月份主张撤回关系到日美外交关系的导弹防御系统“陆基宙斯盾”并予以落实。在《每日新闻》的“适合下任首相的人选”舆论调查中，河野在6月20日的调查中位居第三（支持率7%），但在8月22日的调查中上升到了第二位（11%）。与排名第一的前干事长石破茂（两次均为15%）的差距大幅减少。 自民党立即启动了新总裁选举工作。采取议员内阁制的日本，当选执政党总裁即担任首相。根据自民党规则，如果党总裁在任期中辞职，可采用两种方式之一选出新总裁。原则上是由国会议员（含参议员和众议员）和自民党党员参与的投票。国会议员和党员的票数将各占50%。第二种方式是仅通过国会议员投票选出总裁。这仅限于需要紧急处理投票的情况。根据以何种方式举行，对“后安倍”候选人利弊不均。从决定总裁选举投票方式开始，自民党内部将展开权力斗争。

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