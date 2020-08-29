徐旭成为文在寅政府首位陆军出身的国防部长，作战权移交速度是重点. August. 29, 2020 08:11. by 朴孝睦记者、申圭镇记者 tree624@donga.com,newjin@donga.com. 文在寅总统28日提名陆军参谋总长徐旭（陆军士官学校第41届）为新任国防部长候选人，分析认为是为了确保移交战时作战指挥权等执政后半期重大国防政策的推进动力。徐旭是文在寅政府执政以来首位陆军出身的国防部长候选人。 青瓦台发言人姜珉硕就提名徐旭一事表示：“徐候选人不仅具有丰富的野战和作战领域的经验，而且对联合、协同作战领域具有很高的专业性。”青瓦台相关人士就现政府执政以来首次提拔陆军军官学校出身的防长一事表示：“此次人事变动传达的信息是，稳固的军事应对态势、以韩美同盟为基础的战时作战指挥权的移交等。进行了将组织更新为全新氛围的人事调整。”陆军总参谋长没有经过联合参谋本部议长等职务，直接被任命为国防部长，是自2006年金章洙前部长后14年来的第一次。 徐旭1985年从陆军士官学校第41期毕业后被授职，曾担任1军团长、联合参谋本部作战部长、作战本部长等，是军队内具有代表性的作战通。在准将时期，他曾在韩美联合司令部工作。军方相关人士透露内部氛围说：“在现任四星将军中，在作战领域被评为专业性最高。” 特别是，自现政府上台后，徐旭在去年4月被任命为陆军总长之前，一直在联合参谋本部工作，参与对朝、对美军事悬案。他2017年就任联合参谋部作战本部长后，参与了9·19军事协议的全过程，为了履行撤消监视哨所等协议，在得到驻韩美军及“联合国军”司令部的协助方面发挥了作用，这也是在此次人事安排中考虑到的。 当初，作为郑景斗部长的继任者，第三军官学校出身、首位出任联合参谋本部议长的前议长李淳镇被认为十分有希望，因此有不少人评价称这是“突然的人事变动”。执政党相关人士表示：“根据现政府的‘排除陆军士官学校’基调，很多人观测将任命非陆军士官学校出身的部长，但是前议长李淳镇在2017年退役，经常被认为会被提名为国防部长官候选人，因此也有人指出他缺乏新鲜感。”随着徐旭被提名，下半年军队首脑部人士中，地面作战司令南英信（音译，学军第23届）很有可能成为非陆军士官学校出身的首位陆军总长。 另外，文在寅总统当天对国防部长进行了“点穴式人事”，下半年内阁改组与否也备受关注。大多数人认为，当初文在寅总统除了国防部长郑景斗外，还打算更换保健福利部长朴凌厚等人，但由于新冠疫情再次扩散，只换了国防部长。另一位执政党相关人士表示：“如果新冠疫情再扩散趋势被遏制，考虑到朴凌厚等从现政府上台开始就一起工作的部长们的疲劳程度和国政革新等因素，将追加改组内阁。”执政党内部仍有观点认为，国土交通部长金贤美将被替换。共同民主党的一位议员表示：“国会通过了《租赁三法》等主要房地产相关法案，有必要改变舆论对房地产对策的看法，因此有必要进行人事改革。”

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