“篮球皇帝”乔丹的呼吁阻止了NBA的崩溃. August. 29, 2020 08:11. by 鄭允喆 trigger@donga.com. 为抗议非武装黑人雅各布•布莱克被白人警察枪击事件而离开球场的美国职业篮球(NBA)球员们，在“篮球皇帝”迈克尔•乔丹(57岁)的斡旋下决定重返赛场。 美国体育媒体ESPN28日表示：“球员们决定继续举行季后赛(PO)。重启的时间尚未确定。”前一天，NBA因密尔沃基雄鹿队球员抗议枪击事件而拒绝参赛，其他球队的球员也参与其中，因此3场季后赛比赛均未举行。随着球员们对种族歧视的反驳日益强烈，有人预测说，部分球队会抵制剩下的季后赛比赛。 在此期间，乔丹在希望恢复季后赛的球队老板和球员之间起到了调解者的作用。据ESPN报道，NBA夏洛特山猫队的老板乔丹首先与球员工会主席克里斯•保罗(俄克拉荷马城雷霆)进行接触，听取了后辈球员们的感情和要求事项等。乔丹作为联赛唯一的黑人俱乐部老板，在之后参加俱乐部老板视频会议时主张：“现在比起说(对季后赛中断的)解决方案，更应该倾听球员的话。应该让球员们表现出愤怒和担忧。”在乔丹的呼吁下，各俱乐部负责人一致决定制定方案，明确表达反对种族歧视的球员们的呼声。球员们似乎也对此做出了回应，决定重返球场。 在芝加哥公牛队6次获得NBA总冠军的“超级巨星”乔丹，在现役时期曾被批评对社会问题不积极发表意见。但退休后，他一直以自己独特的方式为消除种族歧视而努力。在黑人社会因白人警察过度镇压导致黑人乔治•弗洛伊德死亡的事件而愤怒不已的6月，他呼吁用和平方式来对抗歧视，他说：“我们应该集思广益，敦促政治家们改变法律，通过投票引导制度变化。”此后，他联合体育用品公司耐克的“乔丹品牌”承诺在10年内捐赠1亿美元(约1185亿韩元)，以消除种族歧视。

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