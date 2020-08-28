“爸爸领导力”...朴恒绪获越南二级勋章. August. 28, 2020 07:54. by 鄭允喆 trigger@donga.com. 越南国家足球队主教练“米丁克(大米+希丁克的合成词)”朴恒绪(61岁)荣获越南国家二级劳动勋章。 27日在越南河内的越南足球协会办公大楼，朴主教练获得了由越南文化体育旅游部部长阮玉善颁发的2级劳动勋章。劳动勋章是越南政府授予在各个领域为越南立下卓越功绩的人士的勋章(1~3级•1级为最高等级)。 据越南媒体“VN Express”透露，去年12月在菲律宾举行的东南亚(SEA)杯比赛中，朴教练60年来首次带领越南队夺冠，他的功劳得到了认可。辅佐朴教练的首席助教李永镇(57岁)和金韩润(46岁)也受到了越南总理的嘉奖。 这是带领越南足球队的外国教练首次获得该奖项。在2017年10月朴教练接任球队主教练之前，巴西、德国、葡萄牙、日本教练先后执教过越南国家队。在授勋仪式上，朴教练表示：“在率领越南队的外国教练中，我是第一个获得这一奖项的外国教练，所以更有意义。我认为，自己是代表一起辛苦共事的运动员和教练员拿这个奖。” 兼任越南国家队(A代表队)和23岁以下国家队主教练的朴教练，以强有力的动机赋予和细心的球员管理的“爸爸领导力”为基础，将原本处于弱势的越南足球培养成了一匹亚洲足坛的“大黑马”。 朴教练在上任初期的2018年1月，在亚洲足球联盟(AFC)23岁以下锦标赛上带领越南队获得亚军后，获得了3级劳动勋章。同年12月，他在被称为“东南亚的世界杯”的东南亚足球协会(AFF)铃木杯上带领越南队夺冠，还获得了友情勋章(帮助提升韩国和越南之间的友好关系的功劳)。 因席卷全世界的新型冠状病毒感染症(COVID-19)余波，在2022卡塔尔世界杯预选赛中断的情况下，由朴教练率领的越南队在亚洲区第二轮预选赛G组中以不败(3胜2平)的成绩暂时位居第1位，球队正梦想着历史上首次进入亚洲区最终预选赛。朴教练今年2月出国到越南后，一直停留在当地管理国家队球员。

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