黑人遭枪击事件使美国体育再次被按下“暂停键”. August. 28, 2020 07:55. by 兪載泳, 金培中 elegant@donga.com,wanted@donga.com. 因新型冠状病毒感染症(COVID-19)而受到直接打击的美国职业体育此次因白人警察对黑人男性的枪击事件余波正变得摇摇欲坠。 美国职业篮球(NBA)事务局取消了原定于27日进行的东西部季后赛首轮(PO•7战4胜制)密尔沃基雄鹿VS奥兰多魔术、休斯敦火箭VS俄克拉荷马城雷霆、洛杉矶湖人VS波特兰开拓者队的3场比赛。 原计划最先进行的密尔沃基队和奥兰多队的比赛即将开始，密尔沃基队的球员们为了抗议24日在美国威斯康星州科诺沙发生的枪击事件而拒绝参赛，因此，剩下的比赛也受到了影响。黑人男子雅各布•布莱克24日在非武装状态下，被一名白人警察从背后连续开了7枪，生命垂危，更让人气愤的是当时布莱克的三个孩子就坐在车上。 密尔沃基队当天在奥兰多迪士尼乐园进行系列赛第5场比赛之前，留在更衣室，但没有上场。奥兰多队的球员们在球场上热身后也离开了赛场。密尔沃基队球员们表示：“在地域亲缘地区发生了针对黑人的枪击事件。我们无法专心打篮球了”，敦促对加害者进行追责。密尔沃基队后卫乔治•希尔透露：“我们厌倦了不平等。”球队也对球员的决定表示支持。威斯康星州最大的城市密尔沃基距离科诺沙仅44分钟车程。 NBA为了防止5月份发生的乔治•弗洛伊德(因白人警察过度镇压而死亡的黑人男性)事件再次重演，在球场及球员们的运动服上贴上了“黑人的命也是命(Black Lives Matter)”的反对种族歧视标语。在这种情况下再次发生类似事件，球员们内心受到的冲击更大。 勒布朗•詹姆斯(洛杉矶湖人)、多诺万•米切尔(犹他爵士)、贾马尔•穆雷(丹佛掘金)等明星球员纷纷通过社交网络(SNS)大声疾呼，“我们要求变化和平等。”有报道说，西部排名第一和第二的强有力夺冠热门湖人队和洛杉矶快船队在NBA球员工会会议上建议取消剩下的季后赛日程。 美国职业棒球联盟(MLB)原定于27日进行的16场比赛中，其中3场比赛因枪击事件被取消。像NBA一样，密尔沃基酿酒人队在与辛辛那提红人队进行主场比赛之前，最先做出了这样的决定。密尔沃基俱乐部表示，“尊重取消今天比赛的球员们的决定。球队也将为消除种族歧视而努力。”密尔沃基队的终场投手乔希•海德表示，“现在不是保持沉默的时候。有比体育更重要的东西。”据说黑人球员较多的西雅图水手队也取消了与圣迭戈队的客场比赛，洛杉矶道奇队和洛杉矶旧金山队的球员也拒绝参赛。而27日进行比赛的其他球队正在讨论取消28日的比赛。道奇队主教练大卫•罗伯茨在比赛取消后接受视频采访时说：“我认为不比赛是向球迷展示我们对在这个国家、在威斯康星州发生的事情有多么绝望的好方法。这不是政治问题，而是关于全人类的话题。我们需要进一步改善。”美国职业足球(MLS)也决定不举行当天原本进行的5场比赛。在女子职业网球•巡回赛西南财团公开赛上，进入4强的大阪直美(世界排名第10位•日本)宣布弃权说，“在运动员身份之前，首先我是一名黑人女性。”

한국어