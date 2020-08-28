PC摄像头-留言板...在家办公的单品销售快速增长. August. 28, 2020 07:55. by 金恩智记者 eunji@donga.com. 随着新型冠状病毒感染症(COVID-19)的再次扩散，进入在家工作体制的企业不断增加，与在家工作相关的各种单品人气正旺。从工作所需的办公用品、电子产品到美姿矫正用品、咖啡成品等有助于“机智的在家生活”的单品，各种商品备受瞩目。 因在家工作的扩散，销售增长势头最明显的品目是电子产品。据“G市场”透露，从上月24日开始到本月24日为止的一个月内，PC用摄像头和麦克风的销量分别比去年同期增加了554%和90%。G市场认为，随着在家办公的上班族的增加，用于视频会议的各种电子产品需求量剧增。购买上班所需的电脑显示器和笔记本电脑装备的消费者也在增加。据“SSG网站”透露，从本月4日到25日的3周内，笔记本电脑和PC显示器的销售额分别比去年同期增加了285.7%和106.7%。 由于把熟悉的工作环境搬到家中的需求，办公用品和文具用品的销售也在上升。在家办公以PC制作的电子文件为基础的情况很多。但是，为了把家庭环境装饰成办公空间，越来越多的消费者把各种用具搬到了家里。 据SSG网站透露，从本月4日到25日，文具用品的销售额增加了45.7%。办公室经常使用的板材产品(留言板、黑板等)和文件夹的销售量增加这一点非常引人注目。在此期间，板材产品的销售量增加了27.6%，文件夹的销售量增加了24.4%。最近一个月，G市场的文具、办公用品的销售额也增加了14%。 减少在家工作带来的压力的产品也备受瞩目。美姿矫正用品就是代表性的例子。本月4日至25日，SSG网站的美姿矫正用品销售额比去年同期增加了176.3%。其中包括记忆泡垫、支撑腰部和臀部的姿势矫正椅子、肩膀和腰部穿戴的腰带及带子型用品等。 价格达数十万韩元的高价产品也很受欢迎。在座椅上代替坐垫使用的功能性靠垫“EXGEL”的产品价格在20万~60万韩元左右。但是，随着人们口口相传可以缓解因“坐式”生活引起的腰痛、乌龟颈等症状，今年的销售额比去年同期增加了50%。EXGEL公司相关人士表示：“由于新冠肺炎疫情，在家办公的扩散，为了在家使用而购买产品的顾客变多了。” 在家可以喝的咖啡产品的销售额也大幅上升。据Kurly市场透露，在新冠疫情扩散势头加快的本月16日至25日的10天里，咖啡产品的销售量增加了64%。只要打开包装就可以直接喝的化妆包形态的产品以111%的增幅最大。同期，美式咖啡、拿铁咖啡等成品形态的产品增加18%，冲水喝的冷萃冰咖啡原液产品的销售量增加了14%。

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