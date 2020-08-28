为“谎报气象局”辩解. August. 28, 2020 07:56. . 小学生时期某个暑假的回忆还历历在目。为了躲避骤雨暂时进入屋檐下等待，是当时夏天抒情的风景之一。那时的天气变化就像云上的天国的故事一样，从某种意义上讲是理所当然的。 虽然天气晴朗，但经常在地铁上看到拿着雨伞上班的人。这样的日子一定会下雨。最近是可以用智能手机确认每小时天气和天气预报的时代。气象卫星照片会实时显示包括韩国在内的中国、日本和台湾附近没有一丝云的地方、云层聚集的地方、台风升起的景象等。相当于是在智能手机内装了气象卫星。 气象卫星的前身是人造卫星。1957年，苏联发射了人类第一颗人造卫星“卫星1号”。1960年美国宇航局发射的“回声1号”作为静止轨道卫星开始了气象观测。此举开创了气象卫星的时代。韩国直到2010年才发射了静止轨道卫星“千里眼1号”。“千里眼1号”在距离地面3.58万公里的上空，通过气象卫星上安装的5个频道，24小时持续观测气象和海洋。即，开始收集实时云层的动向、夜间雾和山火状况、海平面和地表的温度、沙尘暴现状和云的高度、大气上层的水蒸气量、对流圈上层的流向和风向等信息。 继“千里眼1号”卫星之后的“千里眼2A号”卫星进一步进化。资料传送速度也增加到115Mbit（兆比特），增加了18倍，原来每15分钟测量一次的周期也缩短为2分钟。 气象观测的核心要素是准确的观测装备、数值模型、预报员的能力。气象预测适用于物理的基本规律。通过制造并解释以质量、运动量、摩擦力、能量辐射、水蒸气变化为变量的5个方程式来预测气象。虽然现在还为时过早，但今后如果利用人工智能，将更加准确。 每当气象厅预报不准时，就会出现“谎报气象局”的说法。韩半岛位于受极地冷空气和赤道地区热空气影响的大陆和海洋的边界上。地理位置上的复杂性必然会进一步增加。如果包括由环境引起的气候变化和北极的高温现象，不确定性会更大。 虽然因新冠疫情推迟发射，但如果韩国航空宇宙研究院的中型卫星升空，今后将有可能进行更准确的观测。气象厅正在竭尽全力。即使我们的气象观测技术越来越正确，仍然不知道它能不能赶上地球的变化。如果考虑比人类进化历史更为久远的地球历史，也许准确预测地球气象比了解人类心灵更难。

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