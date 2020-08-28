日增400多人，包括国会在内全方位扩散……新冠危机面临最大关口. August. 28, 2020 07:57. . 新冠疫情迎来了最大关口。在医疗界力量正在迅速枯竭的情况下，昨天一天全国共有441人被确诊为新增感染。这是今年3月7日（483人）之后时隔174天创下的最高纪录。首尔、京畿、仁川确诊了305名新患者，这是首都圈确诊人数首次超过300名。在首都圈以外的地区，公寓、公司内部食堂、乒乓球俱乐部、桑拿浴等，不分场所，也出现了136名确诊患者。如果以这个趋势迎接周末，医疗系统可能会面临崩溃。 最为紧迫的是确保病床和医疗人力。由于新冠疫情长期化和夏季炎热，本来医疗人员的疲劳程度就已达到极点，无法跟上患者剧增的趋势。虽然等待病床的时间在延长，但是随着专业医生们进入无限期罢工，重患者用病床确保工作没有加快速度。如果继续这样发展下去，连普通患者也会因错过治疗时期而遭受损失。医生们应该停止罢工，先救活患者。政府也要痛感仓促推进敏感的医科大学扩招政策引起医界反弹的责任。与其用取消医生执照等强硬政策施压，不如通过对话和协商与医疗界寻找切入点。 虽然首都圈从本月16日起，全国范围内从23日起已实行保持距离第二阶段，但扩散趋势未能得到控制，其原因是移动量没有减少到预期的程度。上周末首都圈的移动量只比前周末减少了16.9%。与今年春天发生大邱庆北危机时移动量减少38.1%相比，还不到一半。昨天发生的患者中有33.2%是不知道感染途径的“不明患者”。在随时随地都有可能感染的情况下，如非必要，应尽量避免外出，从而稳定暴增趋势，这样才能防止医疗系统崩溃。 随着国会因出入记者的确诊而于前天全面关闭，预算、结算、定期国会、国政监查等主要日程难免会出现差池。如果国会被关闭，就必须在国会外进行会议，但因为国会法没有修改，目前无法用远程视频会议等来代替。最近，小公司也采取在家办公，小学生也在接受远程授课。自今年1月20日国内出现第一个新冠患者至今已经过去7个月，但国会这一最高国家支柱设施一直没有针对本会场无法出入的情况制订应急计划而是放任不管，真正令人无语。借此机会，其他公共领域和必要的支柱设施也要重新检查不同危机状况的应对对策，以保证在任何情况下都不会出现国家运营停摆的事情。

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