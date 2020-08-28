向“黑人遭枪击”示威群众开枪的犯人是17岁的白人……美国黑白矛盾一波三折. August. 28, 2020 07:57. by 兪載東 jarrett@donga.com. 在三个年幼的儿子的注视下，黑人男子雅各布·布莱克（29岁）被白人警察开枪打伤，这一事件的冲击波一浪高过一浪，已演变成“第二起乔治·弗洛伊德事件”。特别是随着当地时间25日晚上向威斯康星州柯诺沙地区示威群众开枪造成2人死亡的犯人被查明是17岁的白人青少年，黑人和示威群众的愤怒正在加大。随着各地反对种族歧视的示威愈演愈烈，特朗普总统正式宣布联邦政府介入，事态正在紧张地发展。 伊利诺伊州警方26日表示，以一级杀人嫌疑逮捕了凯尔•里顿豪斯（17岁）。里顿豪斯涉嫌前一天晚上在离自己家20多公里的柯诺沙地区用自动步枪向示威群众乱射。从公布的现场视频来看，当天示威现场响起了多次枪声，手持步枪的里顿豪斯开始逃跑。示威群众试图抓住里顿豪斯，而他在逃跑过程中摔倒在路上，再次向示威群众开了数枪。在此过程中，包括26岁的白人男性在内，共有2人死亡，一人受伤。 据悉，里顿豪斯平时就很向往警察，是特朗普总统的支持者。他转发了与“黑人的生命也珍贵（Black Lives Matter）”示威群众对抗的口号“警察生命也珍贵（Blue Lives Matter）”，经常在社交媒体上发布身穿警察制服或拿着步枪的形象等。枪击事件发生几个小时前，他在接受一家网络媒体的采访时说：“当地居民正在受伤。如果有人受伤，我会跑到危险的地方去。这就是我持枪的原因。”据悉，事发当时武装的部分居民违反禁行令，组建了“自卫队”。 声援示威也在扩散。26日，在洛杉矶中心街聚集了300多人，举行了抗议警方强硬镇压的集会。当天，旧金山附近奥克兰的一个广场也聚集了数十名示威群众，全美各地都举行了零星集会。 布莱克事件已成为大选的焦点。特朗普总统当天通过推特表示：“我不会坐视美国街头的暴动、纵火、暴力和无法无天”，“我的团队刚刚和威斯康星州州长通了电话，他表示接受联邦政府的支援。”他还说：“今天我派联邦执法人员和州防卫军前往柯诺沙。是为了恢复‘法律’和‘秩序’。”有分析认为，特朗普总统强调强硬形象，试图在大选中诱导凝聚保守阶层。 民主党总统候选人、前副总统拜登26日在推特上上传的视频中表示：“我与布莱克的父母、家人进行了对话，我对他们说‘正义一定会实现’。”但他说：“抗议残忍是必须的，但焚烧社区不是示威，而是不必要的暴力。”

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