高中无偿教育提前到明年进行，连续两年赤字的预算能否承担？. August. 27, 2020 07:49. . 对高中1∼3年级学生的免费教育将比原计划提前一年，从明年开始全面实施。学费、课费、教科书费等全部由政府提供。执政党和政府昨天就明年预算编制相关内容进行了协商，并决定明年继续维持“扩张财政”的基调。政府还计划在岛屿僻地设置超高速网络，对特殊雇佣劳动者和艺术工作者提供雇用保险费等，增加对弱势群体的支援。 高中无偿教育原计划2022年全面实施，但提前了一年。如果全面实施，每个学生每年需要投入160万韩元，每年需要投入2万亿韩元左右的预算。与每年70万亿韩元的总教育预算相比，这笔钱并不少，有3%左右。明年需要紧急投入预算的地方很多，国家库房空空如也，提前实施全面免费教育是否符合优先顺序，还需要进行更慎重的研究。 政府将于下个月3日向国会提交的明年预算案总规模预计将达到550万亿韩元左右。从2019年开始连续3年保持9%左右的增长。与之前3年间平均增加4.5%相比，这是急剧增加的趋势。以正式预算为准，文在寅政府执政的4年里，从2017年的400万亿韩元增至150万亿韩元（37%）以上。 相反，由于景气不振，税收正在萎缩。今年上半年国税收入为132.9万亿韩元，比去年同期减少了23.3万亿韩元。继今年之后，到明年为止，预计连续两年出现赤字。今年，包括第三次补充预算在内，国家债务比率达到国内生产总值（GDP）的43.5%。仅在两年前，政府还承诺将国家债务比率维持在40%，但未能兑现承诺。如果这种趋势持续下去，财政健全性确定无疑会恶化。 财政是对外开放型韩国维持国家信用度和经济稳定性的最后堡垒。如果国家负债急剧增加，不仅会给未来一代带来负担，而且还有可能立即破坏宏观经济的稳定性。由于新冠疫情再次扩散，人们开始讨论第二批灾难支援金等，需要的地方正在逐渐增加。经济总指挥、经济副总理洪楠基应该抓住中心，控除不必要的支出。

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