“8月怪物”柳贤振，当然有全明星的感觉. August. 27, 2020 07:50. by 金培中 wanted@donga.com. “韩国怪物”柳贤振(33岁•多伦多蓝鸟)26日入选了美国体育媒体CBS体育评选的“2020赛季全明星队”。 原定于7月15日在美国加利福尼亚州洛杉矶道奇体育场举行的全明星赛受新型冠状病毒感染症(COVID-19)的影响被取消。但是，在迎来赛季转折点之际，为了吸引球迷的兴趣，以本赛季的成绩和过去的经历等为基础，确定了全明星名单。柳贤振与纽约洋基队的加里特•科尔、休斯敦太空人队的杰克•格林基等人一同入选美国联盟(AL)的12人投手名单。CBS体育在AL和国家联盟(NL)各选出了32名(投手12名、野手20名)明星球员。 赛季开启后，柳贤振在2场比赛中以1负、平均责任失分8.00的成绩萎靡不振，但在8月进行的4场比赛中，柳贤振取得了2胜、无败、平均责任失分1.23的出色成绩，显示出王牌选手的威力。赛季平均责任失分为3.19，位居AL第14位。每局被上垒率(WHIP)为1.03，并列处于第11位。柳贤振在效力于洛杉矶道奇队的去年曾作为NL首发投手参加了全明星赛。 转入首发后，在2场比赛中取得1胜、平均责任失分0.93的金广铉(32岁•圣路易斯红雀队)的地位也进一步提高。美国职棒大联盟官方网站(MLB.com)26日表示，感染新冠肺炎而失去战斗力的卡洛斯•马丁内斯将重返首发阵容，但不会改变现有的首发轮换，将保持6先发阵容。 2017赛季取得12胜11负、平均责任失分3.64，上赛季取得4胜2负、24次保局成功、平均责任失分3.17的马丁内斯强烈希望本赛季能够重返首发阵容。因此，一直被认为是第5先发候补的新人金广铉在赛季初期担任替补投手。但是马丁内斯因确诊新冠肺炎退出比赛后，给金广铉提供了首发机会。由于新冠疫情的影响，取消了18场比赛，因此今后将需要频繁进行一天双赛等紧凑日程的圣路易斯队还需要能够打好长局的首发金广铉。柳贤振和金广铉将在28日分别与波士顿红袜队和匹兹堡海盗队进行本赛季的第三次同时首发登场。

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