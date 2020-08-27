梅拉尼亚的“感性演讲”赢得掌声……蓬佩奥的“出差演讲”令人皱眉. August. 27, 2020 07:50. by 华盛顿=常驻记者 李正恩、记者李世亨 lightee@donga.com. 最近重新装修的美国白宫玫瑰花园安放了讲台。当第一夫人梅拉妮娅·特朗普（照片）登上用夜间照明照亮的这个小舞台时，等待她的120名听众用欢呼和掌声迎接了她。这是她继2016年丈夫唐纳德·特朗普总统首次挑战总统宝座时在共和党全党大会上发表演讲后，时隔4年再次重返全党大会讲台。 ○ 刺激移民、女性选民感性的梅拉尼亚演讲 梅拉尼亚的演讲是当地时间25日共和党全国代表大会第二天的一大亮点。她在演讲一开始说，“3月以来，由于看不见的敌人新冠疫情，我们的生活发生了戏剧性的变化，但是我想说，你不是一个人”，向受苦的人们传达了安慰。接着她强调：“我丈夫的政府会一直战斗到有效的疫苗治疗剂出来为止，为了受到这种可怕的大流行影响的人，会一直坚持到做所有可能的事情为止。” 她似乎意识到外界对“政治异端”特朗普总统的批评，强调说，“他不是传统的政治人”，“他不是停留在口头上，而是付诸行动，知道创造真正变化的方法。”她说，“他不会为了政治游戏而浪费时间。他是为这个国家着想的最佳人选”，呼吁人们支持特朗普。 梅拉尼亚4年前在全党大会上发表演讲的部分内容被曝抄袭当时总统夫人米歇尔·奥巴马的演讲稿，令她颜面扫地。但是当天就像洗刷昔日的耻辱一样，20多分钟里她用流畅、沉稳的演讲刺激了感性，也没有引发剽窃争议。 斯洛文尼亚出身的她介绍了自己26岁的时候来到美国、成就美国梦的过程，并强调，“美国是自由和机会的土地”。这算是为代替因反移民政策而受到批评的特朗普总统出面寻求移民人士的共鸣。 《华盛顿邮报》报道说，梅拉尼亚与亲信、白宫高级顾问凯利安尼·康维、总统夫人发言人斯蒂芬妮·格里舍姆、高级顾问马沙·李·凯利一直集中准备演讲。虽然她此前几乎没在正式场合发表演讲，但在各种好感度舆论调查中，人气比特朗普还要高。 特朗普总统当天突然出现在玫瑰花园后坐在最前排，脸上洋溢着欣慰的表情观看了夫人的演讲。此前，在全党大会视频中，他还突然出现在获得美国公民权的人的入籍仪式上，展示了“向移民人士开放的领导人”形象。 ○ 蓬佩奥的“出差中演讲”受到强烈批评 虽然梅拉尼亚的演讲得到了好评，但当天的全党大会因特朗普竞选连任活动滥用总统权力和公职政治化等争议而变得异常混乱。特别是，正在以色列出差的国务卿蓬佩奥作为外交首长史无前例地在全党大会上发表演讲，引起了强烈的批评。 蓬佩奥在演讲中表示：“特朗普总统拉开了中国共产党掠夺性攻击的帷幕，让中国为‘中国病毒’的扩散负责，也终止了令人无语的不公平的对华贸易谈判。”关于朝鲜，他表示：“（特朗普总统）缓和了紧张气氛，把朝鲜领导人拉到了谈判桌前”，“不再有核试验，也不再有远程导弹测试，被扣留在朝鲜的美国人同在韩国战斗的英雄们的遗骸一样，回到了家人身边。”此外，他还罗列了中东政策等外交安保成果，并称赞说：“多亏了特朗普总统的决断力和领导力。” 《纽约时报》就他的演说指出：“这打破了至少75年来外交、安全领域不被政治利用的底线。”民主党总统候选人拜登阵营发表声明谴责称：“在用税金支援的外交公务中，为了总统的竞选连任干起了跑腿的活儿。” 很多人分析说，蓬佩奥不顾这样的指责强行发表演讲，是为了聚集被认为是特朗普总统核心支持势力的美国国内福音主义者和保守犹太人的选票。事前录制的场所是俯瞰耶路撒冷全景的酒店的屋顶。酒店的名字是以古代以色列国王大卫的名字命名的“大卫王酒店”。

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