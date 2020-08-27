中方暂缓批准28日仁川至重庆包机计划. August. 27, 2020 07:50. by 金祺容, 趙鍾燁 kky@donga.com,jjj@donga.com. 近期韩国确诊新型冠状病毒(COVID-19)的人数有所上升，中国政府方面出于多方考虑，暂缓推进仁川至重庆的包机航班的许可。另外，新加坡也加强了对来自韩国的飞机乘客的隔离措施。 8月26日，韩国贸易协会中国室在发给企业相关人士的通知文中表示：“中国民航总局出于多方考虑，目前暂缓对包机计划的批准，原计划28日起飞的仁川至重庆包机被延期”。”此前，贸易协会为重庆地区的韩国中小企业人推进了韩亚航空和包机运营，并与中国民航总局进行协商后，暂定了第1次运行日期为28日，第2次运行日期为下月4日。但是民航总局在包机运行两天前突然保留了许可。韩国企业相关人士表示：“截至24日，已经结束了登机申请，但直到那时，还没有出现包机停航的气氛。中国方面似乎突然做出了这样的决定。” 有预测称，中国国内各地区的韩人会自行推进的包机运航也将暂时变得困难。天津韩人会26日通过公告表示：“虽然正在与天津市政府进行持续协商，但由于各种情况导致包机审批被推迟。请时间紧迫的侨民们转乘坐其他地区的航班。” 26日，据新加坡当地媒体透露，新加坡从29日开始改变方针，对来自韩国的入境者，将让其在政府指定的设施中隔离，而不是居家隔离。也就是说，将原来的自我隔离改为强制隔离。最近，韩国新冠肺炎疫情再扩散后，新加坡是第一个加强对来自韩国乘客的入境程序的国家。此前，新加坡虽然基本规定让海外入境者在政府指定设施中隔离，但从6月中旬开始将韩国、中国、日本等国划分为新冠疫情“低危险国家”，允许相关国家入境者居家隔离。

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