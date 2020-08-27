日本学者：“只有安倍下台韩日关系才能缓和”. August. 27, 2020 07:50. by 东京=常驻记者 金范锡 bsism@donga.com. “只要日本首相安倍晋三不辞职，韩日关系就不会改善。” 自去年7月日本政府对3种半导体原材料产品采取限制对韩出口和把韩国踢出白名单（出口审查优待国）措施后，曾与日本知识分子一起发起废除出口限制签名运动“韩国是敌人吗”的东京大学名誉教授和田春树（82岁，照片）26日接受了《东亚日报》采访。 就“签名运动后一年间韩日关系有了多大改善”的提问，和田春树强烈表示：“安倍首相在今年的施政演说中称‘韩国是共享基本价值和战略利益的最重要的邻国’，由此来看已经避免了最坏的情况，但并没有显现关系从根本上得到改善的迹象”，“日本不能带着把韩国视为敌人的想法活下去。” 和田春树在去年日本采取出口限制措施后的7月份，与75名日本知识分子一起开设网站，展开了敦促改善韩日关系的活动，截至同年8月底，共得到了9463人的签名。 和田春树现在担心强制征用赔偿判决引起的日本企业资产现金化，喊出了比“韩国是敌人吗”运动更为强硬的口号“安倍首相下台”。他就最近卷入健康出现问题传闻的安倍首相表示，“我认为，如果健康出现异常，提前辞职也就不可避免”，并强调，“新首相应该重新打造韩日关系”。 当被问到作为“后安倍”被提到的政界人士中，在处理韩日关系方面谁最适合的问题时，和田春树分析称：“一定不能是政权二号人物、副首相兼财务相麻生太郎或者日本官房长官菅义伟”，“安倍首相的政治对手前自民党总干事石破茂或在2015年日韩慰安妇协议上有经验的自民党政务调查会长岸田文雄，在韩日关系上可以做安倍首相做不到的事情。”石破茂最近在下届首相舆论调查中位居第一，政调会长岸田文雄实际上是安倍首相看中的“接班人”。 和田春树主张，为了解决强制征用问题，应该先行整理2015年的日韩慰安妇协议。他说：“有必要与安倍首相之后的日本新首相举行韩日首脑会谈，补充完成2015年的协议”，“这样一来，日本国民也会在强制征用问题上集思广益，形成合作的氛围。”另外，对于韩国国内抵制日货运动，他说，“相比抵制运动，只有出现韩日两国政府、企业、国民合作的氛围，韩日关系才能得到根本性的解决”，因此，他对文在寅总统8月15日祝词中“随时准备和日本政府面对面坐下来”的表态予以评价，认为这是“好的信息”。 1938年出生的和田春树遗憾地表示，经历过战争的一代本应该对安倍首相等战后一代进行更多有关殖民地统治反省的教育。他同时观测说：“安倍政权因外交、新冠疫情等应对不妥而失去了国民的信任，（政权的）‘转换’可能时期正在临近。”他表示，一旦选出新首相，将展开推进包括韩日关系在内的安倍首相未能实施的政策的新活动。 另据共同社25日报道，日本首相安倍晋三将于28日举行记者会，否认自己的“健康异常说”。据报道，日本执政党自民党的一名干部表示：“安倍首相自己解释健康异常说是件好事。（在记者见面会上）他会说自己身体健康。”

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