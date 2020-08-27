现代摩比斯平泽环保汽车配件工厂将于下月动工. August. 27, 2020 07:50. by 鄭智煐 jjy2011@donga.com. 现代摩比斯26日表示，继忠北忠州市和蔚山市之后，将在京畿平泽市建设第三家电动汽车核心零部件工厂。位于黄海经济自由区域内平泽浦升地区(BIX)的平泽工厂总面积为1.6726万平方米，投资355亿韩元，将从下月开始破土动工。预计从明年下半年(7∼12月)开始，每年可以量产相当于15万辆汽车的电动车专用组件。 此次投资与在新型冠状病毒感染症(COVID-19)等无法预测的全球经营环境下追求电动汽车核心零部件竞争力的未来战略相吻合。通过先发制人的投资，实现向电动化车辆的模式转换，提高未来汽车的竞争力。公司方面期待，形成连接环保车专用工厂忠州和蔚山的三角编队，在产品开发和物流效率性等方面发挥协同效应。 现代摩比斯为了构建环保汽车核心零部件国产化及大规模量产体系，分别于2013年和2018年设立了忠州市电动化核心零部件专用工厂和忠州第二工厂。去年开工的蔚山工厂将从明年初开始批量生产。 平泽工厂计划生产并供应整合发动机、逆变器、减速器的PE模块和底盘模块(构成车辆下架骨架的配件)。PE模块是担当起现有内燃机车引擎作用的驱动零件，是最适合电动汽车专用型号的产品。这也是最近电动汽车种类变得多样、需求剧增的领域。现代摩比斯计划，首先确保明年15万辆的生产能力，并在2026年之前提供最多接近30万辆的PE模块。 相关研究开发(R&D)投资也将持续加强。在因新冠肺炎疫情引发的不透明的经营环境下，今年上半年(1 ~ 6月)执行了今年初计划的R&D投资的50%。最近，为了电动化和未来模块事业，公司还公布了3000亿韩元的投资计划。 现代摩比斯模块BU专务郑正焕(音)表示：“我们将打造拥有灵活的生产体系和最新设备、能够引领业界标准的智能工厂。”

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