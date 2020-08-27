华丽的北非伊斯兰美术的诱惑. August. 27, 2020 07:51. by 金民 kimmin@donga.com. 阿拉伯语和包头巾、骆驼、面纱和胡须，还有复杂的几何学图案……在梨泰院也难得一见的“马格里布(北非的伊斯兰文化圈)炸弹”入驻了首尔钟路区Barakat Contemporary。虽然是陌生的文化形象，但在美术界却被称为“另一个世界的hip”。这是摩洛哥作家哈桑•哈扎兹(59岁•照片)的个人展《对即将到来的东西的取向》的故事。 引人注目的空间是展示场2楼设置的“精品店”。色彩绚丽、直白的异国风情组合让人感觉像是去马格里布旅行。在这里借用熟悉的大众文化，消除了排斥感。例如，将摩洛哥传统鞋巴布什平跟拖鞋与路易威登和耐克标志相结合制作，或在芭比娃娃上穿传统服装。这是借用1960年代流行艺术的“摩洛哥流行艺术”。 这里像实体商店一样销售作品。作家与地区匠人合作，将精品店内的T恤、鞋、茶叶箱等商品制作成了Edition商品。大量生产各种产品，价格大多在100万韩元以下。最便宜的茶叶箱是4万韩元。也设有价格表。画廊方面表示：“画有巴布什平跟拖鞋、耐克标志的环保购物袋、图录等准备的物品全部售罄，正在接受预订。” 通常艺术商品在美术馆内的商店销售。但是哈扎兹是作家自己制作“周边”，并在画廊作为作品的一部分进行销售。简单的思路转换抓住了囊中羞涩的收藏家们的心。哈扎兹的精品店也在摩洛哥运营。 视觉上的华丽也符合国际美术界的潮流。展厅和作品中出现的颜色组合以马格里布直射光线照射下的风景为土壤而诞生。主要在非洲文化圈中可以看到的华丽。因为同样的原因，非洲作家的作品最近受到了美术界的关注。 10多岁时移居到英国的作家在70年代后期创立了街头时尚品牌RAP，运营了喜欢嘻哈、雷鬼等的夜总会，引领了英国国内的下位文化(次文化)。从1980年后半期开始，他开始寻找自己的根并拍摄照片，并与商品相结合，因此被称为“摩洛哥的安迪-沃霍尔”。展会将举行到9月27日。

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