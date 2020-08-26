韩国爵士界教母朴成妍的未完成曲《秋日之歌》将于下月公开. August. 26, 2020 07:38. by 林熙允记者 imi@donga.com. 23日去世的爵士乐主唱故人朴成妍(照片)的未完成歌曲将于下月公开。 元老级爵士乐贝斯手车贤(69岁)25日表示：“朴老师为了发表而准备的歌曲《秋日之歌》将于9月初以CD和数码音源的形式发行。” 《秋日之歌》是车某作词、作曲、编曲后，于去年交给朴某的歌曲。去年9月，故人在接受本报采访时意志坚定地说：“从车某那里收到了一首名为《某个秋日》的新歌。最初的题目是《Diva的秋天》，但太难为情了，所以拜托他删掉了Diva(著名女歌手)这样的话。我会努力练习，一定会出CD的。”那次采访是故人最后一次接受媒体采访。 车某慨叹道：“一起练习唱《秋日之歌》后，去年10月朴老师被紧急送往重症监护室。甚至还被爆出感染上新冠肺炎，连探视都受到限制，无法继续工作。” 由于故人的病情日益严重，车某委托后辈爵士歌手崔龙民(62岁)代为录制该歌曲。虽然两个月前完成了录音，但是故人已经病重，最终没能听到完整版。 25日，记者首先听到的《秋日之歌》似乎预言了故人的凄凉退场。以这样的歌词开始。 “过去的那个夏天有些遗憾，秋雨会那样来临吗/那么灿烂的年轻时的火热日子如草叶般渐渐枯凋…….” 这是一首用雨声般的架子鼓的鼓刷(Brush)和安静的小号演奏来着色的凄婉的爵士抒情曲。车某干脆将包含这首歌的自己的第二张专辑命名为《秋日之歌》，并在专辑的续集中刊登了与故人的照片及作品的变故。他说：“2018年看到朴老师的健康状况恶化，我想在老师还能唱歌的时候帮她录制新曲，所以写了这首歌曲。” 故人是韩国爵士乐界的教母。1978年故人成立并运营了俱乐部“Janus”(现在的“Diva Janus”)。这是韩国第一个用本土资本打造的爵士乐现场演出俱乐部。即使在赤字中挣扎，数十年间仍坚守着国内演奏者的舞台。车某也是Janus出身。 “1989年在那里开始了爵士乐。如果没有Janus，我不会像现在这样成为一名演奏者。” 他说：“20日我最后一次见到了朴老师，在对话困难的情况下，她依然面带微笑迎接我的情景还历历在目。没能早一点献上歌曲，真是太遗憾了。” “故人坚定地坚守爵士乐，所以走上了一条不容易走的道路。总是像大姐一样飒爽的朴老师的气派依稀可见。太晚了，我感到十分愧疚。”

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