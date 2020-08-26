突然禁止上学……教育长期瘫痪，对策总是突如其来式. August. 26, 2020 07:39. . 首尔、京畿、仁川地区幼儿园和小学、初中、高中将从今天开始到下月11日为止进行远程授课。除了高三学生之外，此次措施实际上是全面禁止上学，相当于保持社会距离的第三阶段。在全国范围内实行第二阶段的情况下，政府之所以对首都地区下达禁止上学令，是因为考虑到新冠疫情的扩散趋势严重，认为有必要采取先发制人的措施。昨天一天新增280名患者中，有221名来自首都圈。 由于政府的突然宣布，直到前一天还在准备第二学期上学的一线小学、初中、高中和学生们急忙转换为远程授课体制，陷入了混乱之中。有着年幼子女的双职工夫妇在第一学期在家上课时用完了假期，为寻找照顾子女的人而着急上火。虽然小学运营照顾教室，但是学生和教职员工中间也接连出现确诊患者，因此不安感很大。为了能安心托付子女，应该制定周密的防疫对策。 一线学校评价认为，由于第一学期上学的课程出现差池，除了上位圈以外的学生的学历普遍下降。但是，教育部昨天出台的对策是以未达到基础学历的学生为主，因此，中下层学生在没有完善对策的情况下被放置一边。更何况，学校以第三阶段为准关门，而首尔和仁川地区的课外班根据第二阶段标准，只要规模不到300人，就可以继续运营，因此，令人担心各阶层的学历差距进一步拉大。甚至有预测称，会出现因为学习上的亏损影响毕业后的生活的“新冠一代”，不得不问，都过了一个学期了，教育当局究竟做了些什么。 最感到不安的学生是离高考只剩下不到100天的高三学生。教育部长俞银惠昨天在国会上表示，“把高考按照预定日期在12月3日举行作为优先课题”，同时也没有否认一旦情况恶化改变高考日期的可能性。从下月开始的保送生招生情况看，70%至80%的大学表示不能如期举行，并预告了日程变更。从下个月开始就要开始高考了，但到现在还没有推出“计划B”，真是令人郁闷。难道高考日程的变更也会像昨天宣布远程授课一样到了眼前才宣布吗？不仅仅是大学入学考试，小学、初中、高中教育的长期瘫痪也已不可避免。要根据保持社会距离的不同阶段细致地制定授课和评价方式，最大限度地减少学历低下现象，让学生和家长提前做好准备。

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