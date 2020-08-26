悲伤的朝鲜寡妇. August. 26, 2020 07:39. . 被日帝夺走国权的朝鲜是悲伤、孤独、悲惨的。在苏格兰画家伊丽莎白·基斯眼中，它就是这个样子。她于1919年3月28日来到韩国。当时正值韩国人因三一运动受到无情的镇压的时候。她看到韩国人挥舞着太极旗，和平地高呼万岁，却遭受痛苦的样子，心里很难受。她看到韩国人遭受露骨的侮辱却束手无策的样子，心里也很痛。日本警察向韩国男子的白衣服上洒墨水。和禁止使用韩文一样，这是为了抹杀民族认同感的卑鄙行为。作为画家，她想把“人世间温暖的眼光停留”在孤独的韩国人身上。 但即便如此，也描绘不出苦难的现场。那样下去会被驱逐出境的。无论她走到哪里，韩国密探都会跟随她。正如她在1946年出版的《旧韩国》中收录的画所描述的那样，韩国人的服装、住所、风俗、文化之美成为主要素材也是因为这个原因。只是用温暖的眼神看着、画下来。这是她所能做的全部。 但是，以《寡妇》为题的画却例外。乍一看，这幅画极为平凡，但实际上却象征着韩国人的苦难。画中的女人是和丈夫永别的寡妇。丈夫的死一定与三一运动有关。妇女自己，也是在监狱里被刑讯逼供后刚刚获释。但是女人感到悲伤的不仅仅是丈夫。是因为参加独立运动后，被日本警方抓获，甚至不知道能否再次见到的独生子。女人的面部表情似乎因为受到的冲击太大，意外地显得非常平静。所以更伤心。基斯在这幅画上绝妙地捕捉到了殖民地人民的心理现实。画作至今还在证言殖民地人民在双重、三重悲伤和苦难中无法尽情哭泣的心理现实。从隐喻意义上讲，失去国家的朝鲜人都是画中悲伤的寡妇。

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