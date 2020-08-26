柳贤振和金广铉将迎来新赛季第三次同时参赛. August. 26, 2020 07:39. by 黃奎引 kini@donga.com. “蓝色怪物”柳贤振(33岁•多伦多蓝鸟)和“KK”金广铉(32岁•圣路易斯红雀)将在本赛季第三次同时参赛，时隔15年之后再次挑战韩国籍美国职棒球员同时取得首发胜利。 美国职棒大联盟(MLB)多伦多队主教练查理•蒙托约25日预告说：“在28日球队与波士顿红袜队的主场比赛中，柳贤振将首发出场。”多伦多队将于当天上午7时37分(韩国时间)在美国纽约州布法罗市(水牛城)赛伦球场进行主场比赛。 虽然目前球队还没有正式公布，但是金广铉很有可能在当天布什球场举行的主场比赛中首发出场。因为达科达•哈德森(26岁)将在前一天出场，比金广铉更早进入首发轮换。圣路易斯队将于28日与匹兹堡海盗队进行一天双赛(各7局)。 ○ 期待达成韩国人总计MLB 250场首发胜利 两位选手在18日和23日也曾同时首发出场。柳贤振在18日与巴尔的摩金莺队的比赛中，以6局失1分的成绩取得了本赛季的第二次胜利，但是在与芝加哥小熊队的比赛中，在3又3分之2局失1分的金光贤没有分出胜负。23日，金广铉在与辛辛那提红人队的比赛中，以6局无失分的成绩取得了进军MLB的首场胜利，但此次柳贤振在5局中失1分(与坦帕湾魔鬼鱼队的比赛)的好投情况下未能取得胜利。 2005年8月25日，韩国投手在MLB上双双取得先发胜，这是最后一次。当时作为纽约大都会队的先发投手出场的徐在应(43岁•现KIA教练)在7局中失2分，取得了赛季第2场胜利，圣地亚哥队的首发投手朴赞浩(47岁)也在5局中失2分，取得了赛季第11场胜利。两位选手当年先后三次在同一天成为胜利投手。包括23日金广铉在MLB出道后的首场胜利在内，9名韩国在历届MLB舞台上共取得了248场首发胜利。如果这两位选手当天双双获胜，将是韩国人第250次在MLB上赢得首发胜利。 ○ 石桥也要试探着过 柳贤振将面对的波士顿红袜队截至25日仅取得9胜20负(胜率0.310)的成绩，事实上已经进入了“tanking(放弃赛季)”状态。对于在8月进行的4场比赛中取得平均责任失分1.23的柳贤振来说，很难说是一个难缠的对手。如果击球员阵容能拿到必要的分数，那么柳贤振很有可能成为胜利投手。 金广铉将面对的匹兹堡队，同日标准成绩为7胜17负(胜率0.292)，比红袜队还要差。只是在面对左手投手时，匹兹堡队的击球率高达0.301(第4位)，这可能会给金广铉造成威胁。金广铉在美国职业棒球大联盟中，与右手击球书(被安打率0.182)相比，面对左手击球手(0.333)时表现较弱。金广铉在上个月26日的揭幕战上取得了MLB的第一个保局成功，当时的对手正是匹兹堡队。

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