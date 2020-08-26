摘下口罩在婚礼上跳舞的前任总统家属. August. 26, 2020 07:40. by 金艺允记者 yeah@donga.com. 在全世界新型冠状病毒感染症(COVID-19)再次扩散迹象明显的情况下，各国领导层表现出疏忽防疫的姿态，受到了强烈的批评。 23日，据英国《卫报》报道，巴拉圭前总统奥拉西奥•卡特斯(64岁)15日隆重举行了女儿的婚礼，受到了指责。参加婚礼的宾客们不戴口罩、贴着身体跳舞的视频广为流传，使争议达到高潮。2013∼2018年期间担任总统的他最近因涉嫌洗钱和贪污面临接受检察机关调查的危机，因此受到更大的批评。 巴拉圭政府从新冠肺炎疫情初期开始，就对确诊者或疑似者实施了严格的自我隔离措施。警方也要求违反防疫守则的市民使用电击枪或趴在街上反复高喊“不会再离家”的口号。在这种情况下，前任总统无视防疫守则的事实被揭露后，国民的愤怒沸腾起来。 荷兰国王威廉•亚历山大(53岁)和马克西玛王妃(49岁)夫妇最近在希腊的米洛斯岛度假时也遭到了侮辱。这是因为没有戴口罩的国王夫妇和饭店职员紧贴在一起的照片出现在了社交媒体上。荷兰也实行了1.5米的严格的保持社交距离方针。国王夫妇24日在王室官方推特上进行了道歉：“疏忽大意了。即使是休假，也要遵守防疫守则。” 与此形成鲜明对比的是，丹麦的玛丽王妃(48岁)因“主动申报”疏忽防疫方针而受到鼓励。21日，她在Instagram上传了飞机上戴口罩的照片后说：“无论在陆地、大海还是天空，都要习惯戴口罩。最近访问加勒比海格林纳达时，刚下飞机就握手了，没有戴口罩。”接着她写道，“我明白了按照防疫方针相互帮助是多么重要的事情。”该帖子从网民那里得到了4万多次“点赞”。

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