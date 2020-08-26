持有三星电子股票的“蚂蚁军团”增至145万人. August. 26, 2020 07:40. by 金紫炫记者 zion37@donga.com. 据调查，今年随着个人投资者的增加，三星电子的小额股东增加了近2倍。 25日，据三星电子半年报告书显示，截至6月末，持有三星电子股份不到1%的小额股东为145.4373万人。这一规模是去年末(56.8313万名)的2.6倍，仅半年就增加了88.6060万名。 在此期间，外国投资者和机构大举抛售三星电子股票，而个人却获得了吸进大部分抛售股票的机会。进入今年以来，截至6月末，外国人净抛售了6.712万亿韩元规模的三星电子股票，机构也抛售了1.9943万亿韩元三星电子股票。相反，个人净收购了8.3626万亿韩元规模的三星电子股票。在此期间，有价证券市场中个人买入最多的股票是三星电子。 有分析称，在超低利率基调导致市场流动性剧增的情况下，因房地产限制规定加强等原因失去投资方向的资金流入股市，因此，国内代表性绩优股(蓝筹股)的需求尤其集中。某大型证券公司相关人士解释说：“在存款与积金等利息率较低的情况下，上半年受新冠肺炎疫情的影响股价暴跌，很多投资者为了低价买进绩优股而进行了新投资。” 据此，个人投资者对三星电子的影响力也可能会加大。以6月末为准，除外国人持股(55.0%)、最大股东持股(21.2%)、国民年金持股(11.1%)外，三星电子其他机构及个人持有的股份为12.7%。这比去年年底计算出的剩余股份(11.4%)高出1.3个百分点。

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