特朗普公开执政第二任期议程……开头就是“增加美军撤出和增加防卫费”. August. 26, 2020 07:40. by 华盛顿=常驻记者 李正恩 lightee@donga.com. 美国总统特朗普在执政党共和党全国代表大会第一天当地时间24日明确表示：“连任时将继续施压，要求驻海外美军撤军，增加盟国的防卫费分摊额。”他还反复自夸，“修改了向韩国提供25万个工作岗位的可怕的韩美自由贸易协定”。 ○ 突出“厉害的谈判家”，强调对朝外交成果 当天，特朗普连任竞选团队公布的“执政第二期议程”中，将驻海外美军的重返、确保盟友公平分摊防卫费列为外交政策领域的最上层项目。这是明确表明将加强执政第一期的“美国优先主义”外交，因此，一旦特朗普连任，在韩美防卫费分摊额谈判中，美国在向韩国施压增加军费的同时，再次打出裁减驻韩美军的牌的可能性很大。 当天，竞选团队方面在全党大会上介绍了特朗普总统的外交安保成果，并举了与朝鲜进行谈判的例子。在强调特朗普“厉害的谈判家”形象的部分，出现了朝鲜国务委员会委员长金正恩及金正恩主持朝鲜会议的场面。另外，还反复播放了特朗普在机场亲自迎接被朝鲜扣留后被遣返的3名美国人质的视频。 前美国驻联合国大使尼基·黑莉发表赞助演讲，攻击了前总统贝拉克·奥巴马和民主党大选候选人、当时的副总统拜登。她说：“奥巴马和拜登让朝鲜威胁美国。特朗普总统拒绝了这种软弱，通过了历史上最严厉的对朝制裁。” 此外，“第二期议程”还包括：从中国找回100万个制造业工作岗位、禁止向中国外包的企业签订联邦政府合同、向中国追究扩散新冠疫情的责任等。在经济领域，“第二期议程”提出了在10个月内创造1000万个工作岗位、创造100万个新中小企业、减免税金等方案。其中还包括构建世界最先进的5G通信网基础设施、创建太空军等。 ○ 支持者们的欢呼……与线上开会的民主党搞差异化 共和党在北卡罗来纳州夏洛特会议中心举行的全党大会第一天活动中，通过公布各州确保的投票人人数的“唱名”程序，确定了特朗普为总统候选人。当天从白宫前往夏洛特的特朗普，无视原定在其他场所进行演讲的日程，一下机场就直奔会场。 看到突然登场的特朗普，支持者们高喊“再来4年”，特朗普立即表示：“如果想让他们（民主党）发疯，你们应该说‘再来12年’。”有分析认为，特朗普明知美国总统的任期最多为8年，但仍然半开玩笑地表达了想当四届总统的想法。 他进行了1个多小时的演讲，集中批评了民主党。他攻击道：“民主党想利用新冠疫情窃取选举”，“民主党能赢得选举的唯一道路只有选举舞弊。”对于民主党要求的扩大邮政投票，他表示：“这既不公正也不正确。如果我输了，就是选举被操纵了（rigged）。” 竞选团队方面明显表现出了与几乎100%在线进行的民主党全党大会不同的意图。不顾新冠疫情，336名投票人参加了现场活动。他们和大部分演讲者都没有戴口罩。特朗普当天称新冠病毒为“中国病毒”，强调自己没有责任。 作为演讲者，总统长子小特朗普和他的恋人、特朗普团队的政治资金筹集最高负责人、电视人金伯利·吉尔福尔，共和党唯一的黑人参议员蒂姆·科特等人，攻击民主党是激进左派、对美国的威胁等。特别是，特朗普攻击拜登称，“就像尼斯湖怪兽。半个世纪以来一直游手好闲，总是为了当总统而昂起脑袋，结果无影无踪”。 相反，前参议员杰夫·普莱克等至少24名前共和党议员当天表示支持拜登。

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