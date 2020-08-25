愤怒和敬意. August. 25, 2020 07:22. . 通过第二次世界大战，在德国乃至全世界扬名的坦克是德国的“虎式”怪物坦克。在轻型坦克为20多吨、中型坦克为40吨的年代，虎式的重量为60吨。虽然不是因为重量就优秀，但如果这一重量意味着装甲的厚度，那就不同了。如果说装甲是盾牌，那么相当于矛的战车炮，既有德国传奇式的反坦克炮，也有可以击破世界任何坦克、远程精确度最高的88毫米大炮。据说使用该炮，平均的德国炮手可以在1500米外命中敌方坦克。 乘坐虎式坦克击溃超过150辆坦克的王牌是奥托·卡里乌斯中尉。他的回忆录里有这样的故事。 从苏联战线撤退时，卡里乌斯的虎式中队与某步兵部队一起作为最后的后卫负责掩护德军大部队的任务。驻扎在某个村庄时，苏联军队在夜间发动了突然袭击。苏联坦克进行炮击，试图进入村庄。虎式把他们全部击溃，趁引起他们注意时，其他坦克悄悄驶入了村庄。那辆坦克因与德国虎式坦克相冲突而暴露了位置，装甲被德军的攻击穿透。 第二天，德军步兵接近被摧毁的战车时，手榴弹突然从坦克内飞来。苏联战车士兵还活着，和德军作战直至最后一刻。据说，愤怒的卡里乌斯对那个坚持不懈的苏联坦克长破口大骂。但是之后他如是说。“现在我的想法有些不同。” 这也许是想表达对他的奋斗和敢斗精神的敬意。那么当时为什么愤怒呢？因为他的战友们牺牲了。卡里乌斯的愤怒和敬意并不是相互矛盾的行动。世事总有这样两面性的真相。领悟到这一点，只是需要时间而已。智星的任务就是拓宽这种视野，而我们的社会却正在背道而驰。

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