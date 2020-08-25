拜仁1比0大巴黎，全胜战绩夺队史第6座欧冠冠军. August. 25, 2020 07:23. by 鄭允喆 trigger@donga.com. 波兰出身的“特级射手”罗伯特•莱万多夫斯基(32岁•拜仁慕尼黑)用双手紧紧握住此前盼望已久的“大耳朵杯”(欧洲足球联盟冠军联赛冠军奖杯)，然后亲吻了奖杯。赛场上充满了征服欧洲之巅的拜仁慕尼黑(德国)球员们发出的欢呼声。另一方面，巴西球星内马尔(28岁•巴黎圣日耳曼队)孤独地走在庆典开始的球场上。抚摸着没能拿到手的大耳朵杯，他的眼角噙满了泪水。 24日，莱万多夫斯基率领的拜仁队在葡萄牙里斯本光明球场举行的2019~2020赛季欧洲足球联盟冠军联赛(UCL)决赛上，凭借下半场14分钟出现的金斯利•科芒(24岁)的制胜球，以1比0击败了大巴黎队。队史第6次夺得欧冠冠军的拜仁队，在本赛季席卷了德甲联赛和德国杯、欧冠联赛冠军，达成了俱乐部历史上的第2次“三冠王”。在欧洲足坛，继FC巴塞罗那队(西班牙)后，拜仁是第二家成功完成2次三冠王任务的球队。另外，拜仁队在从小组赛到决赛的11场比赛中保持全胜，成为了欧冠联赛史上首个全胜冠军。 被称为世界足球“两座大山”的里奥内尔•梅西(FC巴塞罗那•赛季31球)和克里斯蒂亚诺•罗纳尔多(尤文图斯•赛季37球)分别止步于8强和16强，本赛季以爆发性的进球能力结束“梅纳尔多(梅西和C罗)时代”的莱万多夫斯基成为欧洲最佳前锋。 本赛季他共攻入55粒进球，在欧洲五大联赛(西班牙、德国、英格兰、意大利、法国)所有球员中进球最多的他在欧冠联赛上也攻入15粒进球，荣登欧冠联赛射手王宝座。莱万多夫斯基与球队的三冠王一起，成为了射手王三冠王。在欧冠联赛、德甲、德国杯中，他都成为了得分王。西班牙《马卡报》报道说：“莱万多夫斯基与1971∼1972赛季阿贾克斯(荷兰)的三冠王一起，成为射手王三冠王的约翰•克鲁伊夫并驾齐驱。” 虽然在决赛中没能进球，但是在到半决赛为止自己参加的所有欧冠联赛比赛(9场比赛)中进球，莱万多夫斯基是拜仁队夺冠的头号功臣。大部分人认为，如果足球界最具权威的奖项“金球奖”颁奖仪式不是因新型冠状病毒感染症(COVID-19)的影响被取消的话，那么今年金球奖毫无疑问会归于莱万多夫斯基帐下。 首次获得欧冠联赛冠军的莱万多夫斯基在自己的社交媒体上留言说：“不要停止做梦。即使失败了也不要放弃，要为实现目标而努力。” 决胜球的主人公科芒向娘家队插上匕首，吸引了人们的视线。科芒是在大巴黎青年队中成长，2013年在大巴黎队首次踏上职业联赛的球员。2014年离开球队，经过尤文图斯(意大利)加入拜仁队的他，攻入了打破大巴黎征服欧洲雄心的进球。在自己曾效力过的所有球队都曾获得过正规联赛冠军等，天生拥有“冠军运气”的科芒表示，“虽然赢得冠军非常幸福，但一想到大巴黎就会感到抱歉。” 2011年卡塔尔投资厅收购股份后，以超过1万亿韩元的资金投资大量引进球员的大巴黎在俱乐部创立50年后首次进入了欧冠联赛决赛，但是未能越过拜仁队的壁垒。内马尔的身价(转会费约3120亿韩元)创下足球史上最高记录，虽然前锋线尝试了9次射门，但始终未能突破拜仁门将曼努埃尔•诺伊尔。在2014~2015赛季随巴塞罗那队获得欧冠联赛冠军后，内马尔第二次向冠军发起冲击，但遗憾地流下了眼泪。赛后他在推特上留言说：“失败是体育的一部分。我们战斗到了最后一刻。祝贺拜仁队夺冠。” 与认输的内马尔不同，聚集在法国巴黎香榭丽舍大街和大巴黎主场助威的部分球迷在比赛结束后发生暴动，引发了争议。据《法国24》等媒体报道，大巴黎的失败引发了愤怒的球迷们烧毁车辆或砸碎商店窗户的行为。与镇压事态的警察发生冲突的148人被捕。

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