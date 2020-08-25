“蓬佩奥，为什么出现在那里？”特朗普动员现任部长参加全党大会引争议. August. 25, 2020 07:23. by 华盛顿=常驻记者 李正恩 lightee@donga.com. 美国执政党共和党的全党大会24日开幕，围绕演讲人士合适与否的争论愈演愈烈。这是因为，特朗普竞选连任团队所公开的演讲名单中包括国务卿迈克·蓬佩奥和住房与城市开发部长本·卡森。在野党民主党和主要媒体表示：“在特定政党的政治活动中，从未有过动员现任部长的事情。特朗普总统模糊了国政运营和选举的界限。” 在截至27日的此次全党大会上，蓬佩奥和卡森将分别于25日和27日作为赞助演讲者，呼吁支持总统。特别是23∼28日访问以色列、巴林、苏丹的蓬佩奥决定在当地进行视频演讲，因此很多人担心会不会影响公务执行。法新社指出，身为美国外交指挥台的国务卿在海外出差中，在全党大会上进行演讲是非常罕见的事情。 以前，前总统乔治·W·布什也曾考虑到黑人选民，考虑过首位黑人参联会主席出身的时任国务卿科林·鲍威尔在全党大会发表演讲，后因担心遭到反对而放弃。特朗普总统已经把27日接受总统候选人提名的演讲地点选在了白宫的草坪上，受到了将履行公职的场所沦落为选举运动舞台的批评。 全家出动也与其他全党大会不同。有人指出，不仅是夫人梅拉尼亚和出任白宫高级顾问的长女伊万卡，连没有公职的次子埃里克和儿媳拉拉、次女蒂芬尼、长子小特朗普及其恋人金伯利·吉布都作为演讲者登场，有些过分。就连具有亲特朗普倾向的福克斯新闻频道也指出：“全党大会主要演讲人的一半是总统家属。”他们不仅参加了4年前的总统选举，去年还陪同特朗普总统对英国进行国事访问，受到了“像现代版王族一样作威作福”的批评。有人指出，将于25日发表演讲的梅拉尼娅最近重新装修白宫内的玫瑰花园，也是为了选举。 围绕其他演讲者也有争议。6月向抗议人种歧视示威队伍举枪的白人律师马克·麦克罗斯基夫妇、反对堕胎的运动家艾比·约翰逊等就是代表性的例子。麦克罗斯基夫妇当时以示威队伍侵犯私有地为由，用枪威胁他们，并以涉嫌非法使用枪支遭到起诉。分析认为，这说明即使受到批评也要抓住核心支持层白人保守选民的战略。 据悉，曾主持过电视真人秀节目《学徒》的特朗普总统，深度参与了大部分在线进行的此次全国代表大会的准备工作。政治媒体《政客》报道称，“因为总统一一干涉细节的缜密，并提出各式各样的要求，令活动策划者们感到吃力”。 此次全党大会的总代表是韩裔美国人马莎·李·凯利（50岁）。此人是指挥前纽约市长鲁道夫·朱利安尼的就任仪式和纽约市千年活动等的活动专家，还担任梅拉尼亚的首席顾问，2019年4月被相中为第一个主要政党全党大会负责人的亚洲裔人士。

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