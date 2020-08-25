韩国政府决定维持“军情协定”体制……日本主张通知终止期限已过. August. 25, 2020 07:23. by 韓基渽 record@donga.com. 1年前在极其严重的韩日矛盾中面临终结危机的《韩日军事情报保护协定》将维持效力。在据悉为韩国政府向日本通报终结的最后期限24日，韩国政府没有发表任何立场，确认了“维持协定”的立场。虽然韩国政府的立场是“与特定时期无关，军情协定随时可以终结”，但有预测认为，随着韩国政府短期内不再把军情协定当作筹码，韩日矛盾进入消停的局面将持续一段时间。 韩国外交当局人士24日表示：“就军情协定，没有任何立场要发表。”青瓦台当天也没有提及有关军情协定的事情。到去年为止，军情协定每年延长一次，需要在结束90天前的每年8月24日之前公布是否延长或终止。韩国政府的立场是，去年8月向日本通报终结协定后，又在11月暂时搁置了这一决定，因此没有必要在90天前另行宣布协定终结与否。据悉，韩国政府的立场是，保留军情协定用于应对最坏的情况，并继续保留“暂缓终止的情况”，暂时维持协定不变。另一名外交当局者解释说，“现在是抓住了已经发射飞行的箭（通报终止协定）”。 政府之所以决定暂时维持协定，主要是因为美国的牵制。美国国务院本月初表示，“军情协定对于美国的安保非常重要”，向韩国施压要求不要采取终止军情协定的行动。另外，在日本的对韩出口限制方面，日本产的光刻胶和氟聚酰亚胺等半导体、显示器核心材料的进口仍在持续，减弱了韩国采取高强度先发制人压迫的名份。 尽管政府强调“提前90天通知”的条款以在协定每次延长一年的原有框架为前提才有意义，但日本仍然主张，因为韩国没有在90天前通知终止，协议自动延长。日本政府发言人、官房长官菅义伟当天在记者会上就“军情协定随时可能结束”的韩国立场表示：“继续稳定地运营（军情协定）是很重要的，这种看法没有改变。” 有评价认为，强制征用赔偿判决变现、日本对韩出口限制、终止军情协定等韩日间“三大矛盾因素”暂时进入了消停局面。前驻日大使申珏秀预测称：“因为去年美国出面进行韩日间斡旋，双方暂时达成了妥协”，“韩国没有理由先站出来打破这一协议，只要韩国不采取先发制人的措施，日本也会持观望态度。”

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