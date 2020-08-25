贝多芬的《田园交响曲》将会响起怎样的鸟鸣声呢？. August. 25, 2020 07:23. by 刘润钟=文化专门记者 gustav@donga.com. 贝多芬的6号交响曲《田园》第2乐章的尾部描绘了鸟鸣的声音。单簧管响起的布谷鸟的叫声不管是谁都能看出来。长笛和双簧管分别演绎夜莺和鹌鹑声。人们自古以来就爱鸟鸣声，并融入音乐中。我们的国乐中，包括南道杂歌《鸟打令》在内也经常引用鸟鸣声。 1784年春，莫扎特已是一位新婚3年的新郎。也是在这一年，他的大儿子出生了。5月，莫扎特在零用钱账簿上画了一行乐谱，就这样写下了。“灰椋鸟(学名：Sturnus cineraceus)，34克罗泽(昔铜币名)，好漂亮。”他为家里新添了一只鸟。 莫扎特在歌剧《魔笛》中，还让用笛子模仿鸟鸣声捉鸟的捕鸟人帕帕格诺登场。他写在零花钱账上的乐谱成为了17号钢琴协奏曲第3乐章的主旋律。3年后，莫扎特邀请朋友们隆重举行了灰椋鸟的葬礼。 海顿的弦乐4重奏53号《云雀》在用第一小提琴演绎的旋律上附着的装饰音令人联想起小云雀的鸣叫声。提起云雀，就不能不提到英国作曲家本•威廉姆斯的《云雀高飞》。在暮春的景象上，描绘了小云雀叽叽喳喳飞舞的样子。 这首曲子对我们特别亲切。花样滑冰前国家代表金妍儿在从青少年组升级到成人组舞台的第一个赛季，即2006年的自由滑主题曲选择了《云雀高飞》。当时金妍儿才16岁。年轻的选手向着大人们的广阔天地飞翔的形象给世界粉丝留下了深刻的印象。 云雀虽然也唱着优美的歌曲，但在《鸟的声乐界》中，巨星们无论如何当属《田园交响曲》中出现的夜莺和布谷鸟。意大利近代作曲家雷斯皮基干脆把夜莺的声音录下来放入自己的作品中。古斯塔夫•马勒在1号交响曲第一乐章中融入了各种鸟鸣声。单簧管表现的布谷鸟的声音特别容易听出来。 但是，很多作曲家描述的布谷鸟的声音音程稍有不同。约翰•施特劳斯的波尔卡《在克拉普芬森林》中是“梭-咪”，是短三度音阶，贝多芬的田园交响曲是“咪-哆”，属于长三度音阶。南都杂歌《鸟打令》就像施特劳斯一样，是短三度音阶。马勒的1号交响曲主要是“哆-梭”的完全四度音阶。什么是对的？在YouTube频道的“刘润钟频道”上听布谷鸟唱歌的视频就可以知道。也可以看到描写云雀等其他鸟类的音乐和实际鸟之歌的比较等。 本打算这周在演出现场聆听各种鸟鸣声。按原计划，26日，在乐天音乐厅主办的“古典音乐革命”庆典上，詹姆斯•扎德将指挥大田市立交响乐团演奏贝多芬的6号交响曲《田园》，27日首尔市立交响乐团将与著名指挥奥斯莫•本斯克音乐总监和小提琴演奏家艾斯特•柳一起在首尔艺术殿堂音乐厅演奏本-威廉斯的《云雀高飞》。但新型冠状病毒感染症(COVID-19)的再次扩散夺走了这些期待。 有诊断结果称，新传染病的频繁发生和最近席卷东亚的洪水都是因为自然和人类的关系被破坏所致。希望人类与自然和解，克服危机，找回远离周围的鸟鸣声。

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