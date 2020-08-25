“日本在明治维新中利用从朝鲜强制带走的陶工”. August. 25, 2020 07:24. by 崔고야 best@donga.com. “希望每天都是今天。如果今天和今天一样，会像什么世界一样呢？” 这是壬辰倭乱时被强制带到日本的朝鲜陶工们思念祖国时唱的思乡曲《朝鲜歌》的一部分。“希望今天和今天一样”的歌词包含着希望战争结束，每天和平、祥和的迫切愿望。 《朝鲜歌》是壬辰倭乱当时流行的歌曲，此后一度在韩半岛销声匿迹，但被抓到日本的陶工及其子孙后代们唱了相当长的一段时间。在日本，对《朝鲜歌》的研究在20世纪初期和中期进行。 高丽大学国语国文学科名誉教授郑光(80岁)1982年在当时任首席研究员的京都大学文学部书库中发现了《朝鲜歌》相关的资料，此后被日本学界广为知晓。20日，记者在首尔芦原区家中采访了郑教授，这是郑教授在日本出版关于《朝鲜歌》的学术书单行本30年后，首次出版韩国语翻译本《朝鲜歌》。 郑教授一直主张壬辰倭乱是奠定日本近代化基础的契机。将印刷术、铁器加工、木工领域等朝鲜的先进技术人员强制带到日本实现了飞跃性发展，并成为后来明治维新的基础。郑教授称：“壬辰倭乱之前，日本还是封建领主横行无忌的国家。据推测，战争时期带走了4万~5万名朝鲜技术人员。如果按照人口比例来计算的话，现在相当于带走了40万~50万人，他们利用这个机会来发展落后的日本。” 当时被带到日本鹿儿岛苗代川制造白瓷的82名全北南原出身的陶工也是专业技术人员中的一部分。郑教授表示，“日本有记录称，陶工们制作的700多万个陶器被卖给西方后获得了利润。利用这笔资金购买西方武器武装起来的大名在江户幕府引起叛乱，形成了明治维新，最终日本实现了近代化。”他接着说：“朝鲜陶工们的故事是证明朝鲜技术力成为明治维新基础的证据之一。” 郑教授自1990年在日本出版《朝鲜歌》相关单行本后，时隔30年在国内出版翻译本的原因就在于此。虽然在日本有主张认为“日本帝国主义的殖民统治使韩国实现了近代化”，但要追溯到壬辰倭乱时期，则正好相反，朝鲜的技术力使日本实现了近代化。郑教授强调称，“朝鲜有高丽末期从元朝那里得到的巨大的技术积累。需要对当时技术人员和文化遗产的流出等进行深入研究。”

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