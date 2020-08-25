新冠疫情进入全方位长期战……亟需制订保持距离2.5阶段等弹性战略. August. 25, 2020 07:24. . 新冠疫情的扩散势头非常强劲。受周末检测量减少的影响，昨天一天的新增患者数为264人，比前一天略有减少，但是随着连续11天每天都有3位数的新患者出现，医疗和防疫系统亮起了红灯。与新天地教会、梨泰院夜店等单一规模流行时期不同，全国各地全方位发生集体感染，因此，与传染病相关的10家学术团体昨天发表声明称：“上调至第三阶段不可避免。”文在寅总统也表示：“如果不能在现阶段阻止，只能上调至第三阶段。" 现在必须做好万全准备，随时进入第三阶段，展开民官全力战。但是，当被问及具体的实施计划时，政府只是反复回答，“正在商讨各种方案”。如果上调至第三阶段，除了必需的社会、经济活动之外，其他所有日常活动都将停止，但对于哪些活动属于上述活动，还没有确定。公共机关和民间企业除了必要的人员之外，都要在家办公。但是，只是将公共机关在家办公的比率定为50%，政府并没有回答“必须人员”指的是什么职业。 如果实行第三阶段，受到最大打击的将是零散的个体户。政府把补习班（300人以下）、娱乐室、电影院、咖啡馆等作为上调至第三阶段时停止营业的“重危险设施”，并附上了“可能补充调整”的线索，让人根本无法预测究竟是不是应该关门。政府也不会补偿因停业造成的损失。因此，在工作现场出现了“餐馆、购物商城都可以，为什么咖啡馆要关门呢”“注册为普通餐馆的现场咖啡馆可以，为什么室内咖啡馆就不行呢”等争议。 如果说第二阶段过于脆弱，第三阶段的经济损失又过于沉重，那么就应该考虑灵活细分阶段，在第二阶段和第三阶段之间插入中间阶段的方案。随时出台中等强度的灵活方法，诸如不是让咖啡屋等营业场所也无条件停业，而是对进店客人的数量进行限制等。 保持距离第三阶段是我国社会从未实施过的措施。今年春季第一次大流行时，保持距离系统只分为两个阶段。政府把它变更为第三阶段，是在6月28日。也就是说，两个月来，政府一直没有动手制定详细的实施方案。事实上，海外旅行已被禁止很久，但学生们最近每天早上还都要在检查询问是否去过海外旅行的“学生健康状态自我诊断”问题上打勾。如果政府不收紧松懈的防疫紧张感，找出漏洞进行修补，就很难期待得到国民的配合，无法在不知何时结束的新冠长期战中获胜。

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