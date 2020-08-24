专家：“第一批灾难支援金，带动消费效果有限”. August. 24, 2020 07:32. by 世宗=朱爱珍记者、南建宇记者 jaj@donga.com,woo@donga.com. 以政治圈为中心，要求发放第二批紧急灾难支援金的要求逐渐增大。而有人担心，在第一批支援金的消费刺激效果并不明显的情况下，这么做只会浪费财政。 据企划财政部23日透露，今年5月以全体国民为对象，向每户最多发放100万韩元的第一批灾难支援金共花费了14.3万亿韩元（包括2.1万亿韩元地方费用）。受此影响，第二季度(4∼6月)全国两人家庭以上的月平均家庭收入比一年前增加了4.8%。这是因为，虽然劳动收入、经营收入、财产收入等家庭直接收入都有所减少，但包括灾难支援金在内的公共转移收入却剧增了127.9%。 政府不顾财政负担，支付14万亿韩元以上的支持金，其目的是为了带动消费，刺激内需。但据分析，增加的收入并没有带动实际消费，因此效果减半。第二季度家庭的平均消费倾向为67.7%，比去年同期下降了2.5个百分点。相当于如果收入是100万韩元，去年是70万韩元，但今年只用了68万韩元。从金额上看，家庭的整体转移收入比一年前增加了44万韩元（80.7%），但消费支出只增加了7.7万韩元（2.7%）。 尤其是，据调查，越是低收入阶层，消费就越减少。收入下游20%人群的平均消费倾向减少了9.3个百分点，而收入下游20%人群的平均消费倾向仅下降了1.3个百分点。据分析，由于政府的支援，即使收入暂时增加，劳动收入、经营收入等直接收入减少，所以平民们只好捂紧钱包进行储蓄。 另外，以全体国民为对象，根据家庭成员数支付灾难支援金，反而让高收入层得到了更多的资金。因为一人家庭得到40万韩元，二人家庭得到60万韩元，三人家庭得到80万韩元，四人以上家庭得到100万韩元，收入下游20%的家庭成员平均为2.34人，少于上位20%（平均3.52人）。 专家们指出，相比与巨额资金相比效果不明显的第二批灾难支援金，政府应该更多考虑更有效的政策。首尔大学经济系教授金素英（音译）表示：“与必要的财源规模相比，灾难支援金的效果有限”，“与其进一步发放支援金，不如长远考虑新冠疫情沉寂之时，节约使用财政。”

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