在美国售出的小型SUV每3辆中就有1辆是韩国GM出口车. August. 24, 2020 07:32. by 徐亨錫 skytree08@donga.com. 23日，韩国GM表示，今年上半年(1~6月)在美国销售的全部小型运动型多功能车(SUV)中，三分之一是国内韩国GM工厂生产并出口的车型。 综合美国上半年小型SUV销售结果，通用(GM)正在销售的雪佛兰“Trax”以5.0708万辆占据了第一位。加上别克“昂科拉”和“昂科拉GX”、雪佛兰“Trailblazer”，通用4款小型SUV的销量为9.3538万辆，销量前15名中，通用汽车的市场占有率为31.9%。这些车型是韩国通用汽车公司生产的，原产地为韩国，目前正在销售中。 韩国GM生产车辆的销售情况继第一季度(1~3月)之后持续好转。虽然因新型冠状病毒感染症(COVID-19)在美国的整车销售萎靡不振，但雪佛兰Trax继第一季度的2.8242万辆之后，第二季度(4~6月)也售出2.2466万辆，继续保持小型SUV销量第一的位置。与Trax共享底盘及动力总成的别克昂科拉上半年累计销售了2.4271万辆，继第一季度的1.4238万辆之后，销量增加了1万辆左右。 另外，从6月开始在美国销售的雪佛兰Trailblazer被北美地区汽车评价企业“Iccar”评选为“在美国销售最快的汽车”。

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