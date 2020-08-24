特朗普在共和党全党大会第一天就被提名为候选人……4天期间连续发表现场演讲. August. 24, 2020 07:32. by 兪載東 jarrett@donga.com. 美国总统特朗普决定在举行执政党共和党全党大会的24日至27日，连续4天亲自发表演讲。分析认为，这是因为担心感染新冠病毒而在特拉华州威尔明顿自己家里以视频方式参加全党大会的在野党民主党的总统候选人、前副总统拜登。《纽约时报》等媒体报道称，特朗普曾经出演的真人秀节目《The Apprentice（学徒）》的两名导演将担任全党大会的导演。 特朗普将于24日乘坐专用直升机从华盛顿白宫飞往全党大会举行地北卡罗来纳州夏洛特。他没有按惯例选择候选人提名这一全党大会压轴戏的最后一天，而是在活动第一天“破格”行事。25日是夫人梅拉尼娅和长女、白宫高级顾问伊万卡等人的支持演说，26日是副总统迈克·彭斯的副总统候选人演讲结束，特朗普将于27日晚在白宫草坪上最后一次进行候选人演讲。 共和党唯一的黑人参议员蒂姆·斯科特、共和党众议院党鞭凯文·麦卡锡、前美国驻联合国代表尼基·黑莉、2015年被“伊斯兰国”组织绑架为人质而死亡的美国女性救护活动家凯拉·米勒的父母、新冠疫情暴发后得到联邦政府支援的咖啡店主人等人，将作为赞助演讲者。 但是前总统乔治·W·布什、参议员米特·罗姆尼等与总统关系不睦的共和党权威人士都决定不参加，因此有人指出，事实上全党大会已经成为“特朗普个人秀”。这与在民主党竞选过程中与拜登候选人对立的参议员伯尼·桑德斯、伊丽莎白·沃伦等一致呼吁支持拜登，形成了鲜明的对比。民主党决定，在共和党全党大会期间，通过众议院议长南希·佩洛西、密歇根州州长格雷岑·惠特默、印第安纳州南本德市前市长皮特·布吉等人的演讲，与民主党针锋相对。 特朗普22日在推特上表示，“拜登和民主党犯下了不前往伟大的威斯康星州密尔沃基的无礼行为”，试图集结白人劳动阶层的支持者。威斯康星是衰落的工业地带“锈带”的代表地区，也是新冠疫情前民主党有意召开线下全党大会的地方。特朗普在4年前总统选举时，在民主党支持率一直较高的威斯康星州获胜，并乘势成为白宫的主人。 美国媒体报道称，特朗普阵营正在参考1988年大选时共和党前总统乔治·布什的逆转事例。当时，布什总统大大落后于民主党候选人麦克尔·杜卡吉斯，但在全党大会时以“杜卡齐斯对恶性犯罪分子过于宽大”发动负面攻击，在大选中轻松获胜。

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