英国免疫学权威人士：“新冠病毒可能会永远持续存在”. August. 24, 2020 07:33. by 金潤鍾 zozo@donga.com. 据预测，在全世界范围内新型冠状病毒感染症(COVID-19)的扩散趋势持续的情况下，即使开发出了疫苗，新冠病毒也不会消失，还将持续存在。 英国政府下属的非常状况科学咨询集团(SAGE)的马克•沃尔波特博士22日(当地时间)在接受BBC采访时表示，“冠状病毒与人类一起，无论以何种形式，都可能永远持续存在。应该像流感一样，定期接受预防接种。”他担心，“新冠肺炎疫情可能再次失控。”沃尔波特博士被评价为英国免疫学的权威者。 言下之意就是，与接种一次疫苗就会产生终身免疫力的天花等不同，需要随时接种疫苗的可能性很高。因为冠状病毒会像流感一样持续发生基因变异，而且还会通过人类以外的其他宿主扩散。此前，世界卫生组织(WHO)总干事谭德塞21日表示：“希望新冠病毒大流行能在2年内结束。” 新冠肺炎造成的全球累计死亡人数突破了80万人。据国际统计网站“Worldnmeter”透露，以23日下午3时为准，全世界新冠肺炎死亡病例达80.8713万人。在美国、巴西、墨西哥、印度等4个国家，其死亡病例就占全世界死亡者的一半以上。AFP表示：“自创下40万人记录(6月6日)后，2个半月内死亡病例增加了一倍，世界各地的病毒扩散趋势非常严重。”

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