好开局，孙兴慜季前赛首场比赛梅开二度. August. 24, 2020 07:32. by 鄭允喆 trigger@donga.com. “超级孙”孙兴慜(28岁•托特纳姆热刺队)在季前赛首场比赛就攻入多粒进球，提高了人们对他新赛季表现的期待感。 23日，孙兴慜在英国伦敦举行的与伊普斯维奇队的季前赛首场比赛中，仅踢了上半场就攻入2球，带领热刺队以3比0轻送赢得胜利。在创造自己单赛季最多攻击点(30个•18粒进球、12次助攻)并成为英格兰足球超级联赛(EPL)顶级球员的2019~2020赛季结束后，时隔26天参加实战的他展现出了一如既往的进球能力。 上半场第10分钟，孙兴慜在禁区中央接德利•阿里传球后右脚射门，攻入了本队的第2粒入球。19分钟后，他突破对方防守后防，趟过为阻挡自己而奋不顾身出击的对方守门员，用右脚射门再下一城。 上个赛季，孙兴慜根据托特纳姆热刺队主教练何塞•穆里尼奥强调边锋防守的战术，没能专心进攻，曾创下连续两场比赛“0射门”的尴尬记录。当天不是作为边锋而是在最前方表现活跃的孙兴慜在赛后被问到“作为前锋在首场比赛中得分的感觉如何”时，回答说“事实上我不是前锋。开玩笑的。”他接着补充说，“我认为(季前赛)首场比赛进球给球队带来了自信。” 托特纳姆热刺队在上个赛季排名英超联赛积分榜第六位。孙兴慜表示，“无论是我也还是球队，都应该展现出比上个赛季更进步的面貌。虽然取得了胜利，但错失了几次得分机会，感到很伤心，也很生气。这是我需要进一步发展的地方。”托特纳姆热刺队将在再进行3场热身赛后，于9月12日与埃弗顿队进行2020~2021赛季英超揭幕战。 孙兴慜对受到新型冠状病毒感染症(COVID-19)的影响，从赛季前开始在不允许观众入场的情况下进行比赛表达了遗憾之情。他说：“美丽的赛场没有球迷，感觉很孤独。但是感谢在电视或笔记本电脑前也给我加油助威的球迷。正在等待在赛场上与球迷们见面的瞬间。” 另外，西甲巴伦西亚队的“Shootdori”李康仁(19岁)在当天与卡斯特利翁的热身赛中(巴伦西亚队1比0取胜)上半场第16分钟膝盖疼痛难忍，坐在球场上后被替换下场，留下了遗憾。西班牙媒体《eldesmarque》报道说：“李康仁在与巴伦西亚续约之前一直要求出场机会，此时受伤对他来说是不幸的。”22日，法甲联赛波尔多队所在的黄义助(28岁)参加了与南特队的2020~2021赛季揭幕战(双方0比0互交白卷)，上场75分钟，但未能取得进球。

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