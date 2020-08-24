BTS第一首英文歌发售首日登上Spotify排行榜头名. August. 24, 2020 07:32. by 朴善熙记者 teller@donga.com. 防弹少年团(BTS)21日发表的新曲《Dynamite》登上了世界最大音乐流媒体平台“Spotify”的全球TOP50排行榜的第一名。这是韩国歌手(及组合)首次登上该排行榜的冠军宝座。 22日，据Spotify透露，《Dynamite》在发行第一天就登上了全球TOP50排行榜的首位。作为BTS歌曲中第一首英文歌的《Dynamite》当天在全世界进行了777.8950万次流媒体播放。这是今年Spotify发行首日点击次数最多的记录。之前在今年6月，BLACKPINK《How You Like That》发售第一天就占据了第二位。BTS现有的最高纪录是《Boy with luv(敬微小事物的诗)》的第三名。 在地区Spotify排行榜上，《Dynamite》在美国和英国分别居第3位和第15位，创下了自身最高纪录，并在14个国家和地区占据了第1位。Spotify是影响美国Billboard排行榜和英国OFFICIAL排行榜排名的平台，因此BTS能否继专辑排行榜1位之后再次登上单曲排行榜1位备受关注。 《Dynamite》不仅登上了Spotify排行榜榜首，还登上了104个国家和地区的iTunes“Top Song”排行榜榜首，MV公开仅一天在YouTube上的点击量就突破了1亿次。截至23日下午，点击量超过了1.46亿次。《Dynamite》是一首迪斯科风格的复古歌曲，以幸福和自信为主题，传达生活的珍贵和人生的特别。

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